Lázban ég a kisváros!

1 órája

Dzsúdló is a fellépők közöt, jön a Rácalmási Tökfesztivál! (Videó)

Címkék#koncert#Rácalmási Tökfesztivál#Bodnár Edina

Szeptember 19-21. között ismét megtelik élettel Rácalmás. A huszonegyedik Rácalmási Tökfesztivál három napon át várja a látogatókat koncertekkel, családi programokkal, kiállításokkal és gasztronómiai különlegességekkel. A rendezvény főszervezője, Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatónője mesélt a fesztivál kulisszatitkairól és közösségi erejéről.

Igaz hogy a Rácalmási Tökfesztivál csak két hét múlva kerül majd megrendezésre, de már most lázban ég a Duna melletti kis település lakossága, és nem kevésbé a szervezők. Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatónője fogadott bennünket szerda délután, és bár érezhető volt, hogy éppen a munka dandárján toppantunk be, ő mégis kedvesen és türelmesen mesélt a készülő eseményről!

Rácalmási Tökfesztivál
Minden évben hatalmas siker a Rácalmási Tökfesztivál! Fotó: A szervezőktől

- Amikor vége egy fesztiválnak, szinte másnap elkezdjük szervezni a következőt – meséli Bodnár Edina. – A fellépőket nagyon korán le kell foglalni, hiszen egyszerre szeretnénk megszólítani a fiatalokat, a középkorosztályt és az idősebbeket is. -  A rendezvény története több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött, egy szerény kiállítással a helyi művelődési házban. Mára a két és fél hektáros Jankovich-kúria teljes területét megtölti a fesztivál, amely országos hírű eseménnyé nőtte ki magát: Debrecentől Zalaegerszegig érkeznek látogatók.

Fotó: a szervezőktől

Esőben és kánikulában is fergeteges bulik

A fesztivál krónikájából nem hiányoznak az emlékezetes pillanatok sem: előfordult, hogy három napon át zuhogott az eső, mégis megtelt a nagyszínpad előtti tér. 

A ByeAlex koncertjén például a rajongók esernyővel a kezükben táncoltak és tomboltak, ilyen lelkes közönség mellett mi is szívből dolgozunk 

– emlékezik vissza az igazgatónő. Persze nem egyszer volt arra is példa, hogy éppen kánikula kísérte az eseményt, említi mosolyogva. 

A szervezői munka forgatagában, azért  sikerült néhány szót váltanunk az igazgatónővel.  Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Közösségi ünnep a Rácalmási Tökfesztivál 

A Tökfesztivál nemcsak a koncertekről szól: kézműves vásár, tökfaragás, gyerekbirodalom és kulturális kiállítások várják az érdeklődőket, idén például a Petőfi 200 tematikus tárlat is. - Ez mindig kicsit olyan, mint egy hangyaboly, mondja Edina. – Az önkormányzat, a civil szervezetek, az iskolások, óvodások, nyugdíjasok mind kiveszik a részüket. Ez a rendezvény valóban a közösségről szól. -

3 kérdés – 3 válasz Bodnár Edinával

Melyik az a pillanat, ami a legemlékezetesebb volt a húsz évből?
A nagy sztárfellépők mindig felejthetetlenek, de talán az esőben is kitartó közönség vagy amikor Rúzsa Magdi másodszor is visszatért hozzánk, ezek különösen megmaradtak bennem.

Hogyan bírja a csapat a szervezéssel járó kihívásokat?
Egyedül nem menne. A Jankovich-kúria munkatársai mellett az önkormányzat, az intézmények, civil szervezetek, sőt még a helyi sportegyesület és a nyugdíjasklub is részt vesz. Ez igazi összefogás.

Már gondolkodnak a jövő évi, 22. fesztiválon?
Igen, a fellépőket már most le kell foglalni, ha azt akarjuk, hogy jövő szeptemberben biztosan itt legyenek. A munka sosem áll meg.


 

 

