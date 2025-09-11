Dzsúdló is a fellépők közöt, jön a Rácalmási Tökfesztivál! (Videó)

Igaz hogy a Rácalmási Tökfesztivál csak két hét múlva kerül majd megrendezésre, de már most lázban ég a Duna melletti kis település lakossága, és nem kevésbé a szervezők. Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatónője fogadott bennünket szerda délután, és bár érezhető volt, hogy éppen a munka dandárján toppantunk be, ő mégis kedvesen és türelmesen mesélt a készülő eseményről!

Minden évben hatalmas siker a Rácalmási Tökfesztivál! Fotó: A szervezőktől

- Amikor vége egy fesztiválnak, szinte másnap elkezdjük szervezni a következőt – meséli Bodnár Edina. – A fellépőket nagyon korán le kell foglalni, hiszen egyszerre szeretnénk megszólítani a fiatalokat, a középkorosztályt és az idősebbeket is. - A rendezvény története több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött, egy szerény kiállítással a helyi művelődési házban. Mára a két és fél hektáros Jankovich-kúria teljes területét megtölti a fesztivál, amely országos hírű eseménnyé nőtte ki magát: Debrecentől Zalaegerszegig érkeznek látogatók.

Fotó: a szervezőktől

Esőben és kánikulában is fergeteges bulik

A fesztivál krónikájából nem hiányoznak az emlékezetes pillanatok sem: előfordult, hogy három napon át zuhogott az eső, mégis megtelt a nagyszínpad előtti tér.

A ByeAlex koncertjén például a rajongók esernyővel a kezükben táncoltak és tomboltak, ilyen lelkes közönség mellett mi is szívből dolgozunk

– emlékezik vissza az igazgatónő. Persze nem egyszer volt arra is példa, hogy éppen kánikula kísérte az eseményt, említi mosolyogva.

A szervezői munka forgatagában, azért sikerült néhány szót váltanunk az igazgatónővel. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Közösségi ünnep a Rácalmási Tökfesztivál

A Tökfesztivál nemcsak a koncertekről szól: kézműves vásár, tökfaragás, gyerekbirodalom és kulturális kiállítások várják az érdeklődőket, idén például a Petőfi 200 tematikus tárlat is. - Ez mindig kicsit olyan, mint egy hangyaboly, mondja Edina. – Az önkormányzat, a civil szervezetek, az iskolások, óvodások, nyugdíjasok mind kiveszik a részüket. Ez a rendezvény valóban a közösségről szól. -

3 kérdés – 3 válasz Bodnár Edinával

– Melyik az a pillanat, ami a legemlékezetesebb volt a húsz évből?

A nagy sztárfellépők mindig felejthetetlenek, de talán az esőben is kitartó közönség vagy amikor Rúzsa Magdi másodszor is visszatért hozzánk, ezek különösen megmaradtak bennem.