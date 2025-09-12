1 órája
Várjátékok, falunap és Lecsófőző Vigasság – szombaton buli, vasárnap jön a hidegzuhany
Bár lassan búcsúzik a nyár, Fejér vármegyében ezen a hétvégén sem maradunk élmények nélkül. Szombaton még a napsütésé lesz a főszerep, akár 28 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála, csak néhol fordulhat elő futó zápor. Vasárnapra azonban erős lehűlés érkezik: 20 fok körüli maximum, 11 milliméter csapadék és zivatarok tehetik próbára a kitartásunkat.
A kellemesen meleg, napsütéses időjárás szombaton számos rendezvénynek és programnak kedvez.
Programok Fejér megyében a hétvégére
Csókakőn a 26. Csókakői Várjátékok várják a látogatókat egész nap: a kézműves vásártól kezdve a kardforgatók harci bemutatóján át egészen az esti koncertig és utcabálig minden korosztály találhat magának szórakozást.
Csákváron az Egészségnap kínál mozgásos és egészségtudatos programokat: jóga, gerinctréning, masszázs, valamint egészséges falatkák kóstolója is szerepel a kínálatban.
Martonvásáron délelőtt jótékonysági palacsintasütés lesz, ahol a finomságokért cserébe egy jó ügyet támogathatunk.
Jenőn szüreti felvonulással köszöntik az új évben született babákat, míg Szabadhídvágnál a falunap színpadán többek között Varga Feri és Balássy Betty is fellép.
Székesfehérváron pedig ismét benépesül a belváros a 2025-ös Lecsófőző Vigasságon. A gasztronómiai fesztivál szeptember 13-án, szombaton reggel fél 7-től este 9 óráig tart. Bár a népszerű rendezvény kisebb kellemetlenséggel, egy forgalmas belvárosi szakasz lezárásával jár, ez mit sem von le a hangulatából – a bográcsok mellett idén is garantált a jókedv és a finom falatok.
"Mesés" séf zsűrizi a fehérvári lecsófőző vigasság versenyzőit
Kirándulótipp a szombati napsütéshez
Aki inkább a természetbe vágyik, annak is bőven akad választás.
- A lovasberényi Cziráky-kastély romantikus parkja piknikezésre és családi játékokra ideális helyszín.
- A Gaja-szurdok varázslatos sziklái és patakpartja rövid sétával is bejárhatók.
- A Pákozdi ingókövek között túrázva különleges formákat fedezhetünk fel, miközben békés csend vesz körül.
- Aki különlegességre vágyik, ellátogathat a nadapi szintezési ősjegyhez, amely a magyar térképészet fontos pontja.
Tökéletes hétvégi kirándulóhelyek: a béke szigetei Fejér megyében
Vasárnap: eső és zivatar, de programból nem lesz hiány
Bár az időjárás már kevésbé lesz kegyes, a hétvége második napján is akad mit csinálni.
Csókakőn vasárnap Őszköszöntő Vári Vásárt rendeznek, míg Börgöndön egész nap tart a repülőnap: ejtőernyős bemutatók, műrepülők és katonai gépek lepik el az eget. Azonban az eső miatt érdemes figyelni a szervezők friss tájékoztatását.
Űrhajósok érkeznek az idei Börgöndi Légiparádéra - íme a legjobb hírek a repülőnapról!
Mit csináljunk, ha elered az eső?
A vasárnapi esős időben jól jöhetnek a fedett programok:
- Egy mozizás Székesfehérváron vagy Móron mindig jó választás.
- A Városi Képtár – Deák Gyűjteményben kortárs kiállítások között barangolhatunk.
- A Szent István Király Múzeum új kiállításai gyerekeknek és felnőtteknek is tartogatnak érdekességeket.
- A Velencei-tó környékén egy hangulatos wellness is segíthet átvészelni a borongós időt.