Várjátékok, falunap és Lecsófőző Vigasság – szombaton buli, vasárnap jön a hidegzuhany

Bár lassan búcsúzik a nyár, Fejér vármegyében ezen a hétvégén sem maradunk élmények nélkül. Szombaton még a napsütésé lesz a főszerep, akár 28 fokig is kúszhat a hőmérő higanyszála, csak néhol fordulhat elő futó zápor. Vasárnapra azonban erős lehűlés érkezik: 20 fok körüli maximum, 11 milliméter csapadék és zivatarok tehetik próbára a kitartásunkat.

Feol.hu

A kellemesen meleg, napsütéses időjárás szombaton számos rendezvénynek és programnak kedvez. 

program
Programajánló: 2023-ban is fantasztikus hangulatban telt a Lecsófőző Vigaszság.
Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Programok Fejér megyében a hétvégére

Csókakőn a 26. Csókakői Várjátékok várják a látogatókat egész nap: a kézműves vásártól kezdve a kardforgatók harci bemutatóján át egészen az esti koncertig és utcabálig minden korosztály találhat magának szórakozást.

Csákváron az Egészségnap kínál mozgásos és egészségtudatos programokat: jóga, gerinctréning, masszázs, valamint egészséges falatkák kóstolója is szerepel a kínálatban.

Martonvásáron délelőtt jótékonysági palacsintasütés lesz, ahol a finomságokért cserébe egy jó ügyet támogathatunk.

Jenőn szüreti felvonulással köszöntik az új évben született babákat, míg Szabadhídvágnál a falunap színpadán többek között Varga Feri és Balássy Betty is fellép.

Székesfehérváron pedig ismét benépesül a belváros a 2025-ös Lecsófőző Vigasságon. A gasztronómiai fesztivál szeptember 13-án, szombaton reggel fél 7-től este 9 óráig tart. Bár a népszerű rendezvény kisebb kellemetlenséggel, egy forgalmas belvárosi szakasz lezárásával jár, ez mit sem von le a hangulatából – a bográcsok mellett idén is garantált a jókedv és a finom falatok.

Kirándulótipp a szombati napsütéshez

Aki inkább a természetbe vágyik, annak is bőven akad választás.

  • A lovasberényi Cziráky-kastély romantikus parkja piknikezésre és családi játékokra ideális helyszín.
  • A Gaja-szurdok varázslatos sziklái és patakpartja rövid sétával is bejárhatók.
  • A Pákozdi ingókövek között túrázva különleges formákat fedezhetünk fel, miközben békés csend vesz körül.
  • Aki különlegességre vágyik, ellátogathat a nadapi szintezési ősjegyhez, amely a magyar térképészet fontos pontja.

Vasárnap: eső és zivatar, de programból nem lesz hiány

Bár az időjárás már kevésbé lesz kegyes, a hétvége második napján is akad mit csinálni.

Csókakőn vasárnap Őszköszöntő Vári Vásárt rendeznek, míg Börgöndön egész nap tart a repülőnap: ejtőernyős bemutatók, műrepülők és katonai gépek lepik el az eget. Azonban az eső miatt érdemes figyelni a szervezők friss tájékoztatását.

Mit csináljunk, ha elered az eső?

A vasárnapi esős időben jól jöhetnek a fedett programok:

  • Egy mozizás Székesfehérváron vagy Móron mindig jó választás.
  • A Városi Képtár – Deák Gyűjteményben kortárs kiállítások között barangolhatunk.
  • A Szent István Király Múzeum új kiállításai gyerekeknek és felnőtteknek is tartogatnak érdekességeket.
  • A Velencei-tó környékén egy hangulatos wellness is segíthet átvészelni a borongós időt.
