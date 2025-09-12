Várjátékok, falunap és Lecsófőző Vigasság – szombaton buli, vasárnap jön a hidegzuhany

A kellemesen meleg, napsütéses időjárás szombaton számos rendezvénynek és programnak kedvez.

Programajánló: 2023-ban is fantasztikus hangulatban telt a Lecsófőző Vigaszság.

Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Programok Fejér megyében a hétvégére

Csókakőn a 26. Csókakői Várjátékok várják a látogatókat egész nap: a kézműves vásártól kezdve a kardforgatók harci bemutatóján át egészen az esti koncertig és utcabálig minden korosztály találhat magának szórakozást.

Csákváron az Egészségnap kínál mozgásos és egészségtudatos programokat: jóga, gerinctréning, masszázs, valamint egészséges falatkák kóstolója is szerepel a kínálatban.

Martonvásáron délelőtt jótékonysági palacsintasütés lesz, ahol a finomságokért cserébe egy jó ügyet támogathatunk.

Jenőn szüreti felvonulással köszöntik az új évben született babákat, míg Szabadhídvágnál a falunap színpadán többek között Varga Feri és Balássy Betty is fellép.

Székesfehérváron pedig ismét benépesül a belváros a 2025-ös Lecsófőző Vigasságon. A gasztronómiai fesztivál szeptember 13-án, szombaton reggel fél 7-től este 9 óráig tart. Bár a népszerű rendezvény kisebb kellemetlenséggel, egy forgalmas belvárosi szakasz lezárásával jár, ez mit sem von le a hangulatából – a bográcsok mellett idén is garantált a jókedv és a finom falatok.