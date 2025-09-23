szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Gyász

56 perce

Örökre megpihent Fejér megye betyárja, Pongrácz Gyula (galéria)

Címkék#in memoriam#Pongrácz#gyász#elhunyt

Elhunyt Pongrácz Gyula, jenői bőrműves és csontfaragó.

Déri Brenda

Szeptember 19-én örökre megpihent Pongrácz Gyula, Fejér megye híres bőrművese és csontfaragója – tudatta a letaglózó hírt lánya, Pongrácz Ildikó a közösségi oldalán.

Pongrácz Gyula
Pongrácz Gyula bőrművestől és csontfaragótól szeptember 27-én vesznek örök búcsút.
Forrás: Pongrácz Gyula

Pongrácz Gyula neve és munkássága bőven túlmutat Fejér megyén, sőt az országon is. Legutóbb tavaly beszélgetett vele a feol.hu, amikor a hajdani Ferenc pápának készített ajándékot. Mint azt akkor elmondta: a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesület nemes felkérésének tett eleget azzal, hogy készített egy kürtöt Ferenc pápának. Ugyan az ajándékot nem ő adta át, hanem az egyesület elnöke, de Gyula élete addigi legnagyobb megtiszteltetéseként emlegette, hogy az egyházfőnek készíthetett kürtöt. 

Forrás:  Szőnyi Kinga FB-oldal

Jenő korábbi polgármestere, Kerekes Ildikó így írt erről:

„Mondhatnám, hogy a világ kicsi és a magyarok mindenhol ott vannak, de most már azt mondom a világ nagy, de Jenő község valamely lakója ott van, ahol a legjobb dolgok történnek.”

Pongrácz Gyulára emlékezünk

Fotók: FMH archív

 

