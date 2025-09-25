36 perce
Nagy fordulat: a poloskákat most valami egészen más állítja meg
Új, természetes megoldást találtak a sok bosszúságot okozó rovarok ellen. A poloska elleni küzdelemben végre felbukkant egy természetes segítő, amely vegyszerek nélkül szoríthatja vissza a kártevőt.
Hazánk kertjeiben és szántóföldjein évek óta gondot okoz a poloska, különösen az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska. Azonban most fordulat jöhet: megjelent a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs. Ez a parányi rovar a poloskák petéibe rakja saját tojásait, így a lárvák a poloskapetéket belülről pusztítják el, mielőtt a kártevők kikelnének.
Vegyszermentes megoldás a poloska ellen
A vaol.hu friss beszámolója szerint a kutatók, köztük Kóbor Péter entomológus, több helyen észlelték, hogy a leveleken talált petékből nem poloska, hanem apró darazsak keltek ki. A lakosságot arra kérik, hogy dokumentálják a gyanús petéket, és küldjenek mintát a vizsgálatokhoz, mert így pontosan beazonosíthatók a darázsfajok, köztük a Trissolcus basalis és a hírhedt szamurájdarázs (Trissolcus japonicus) is.
Ez a felfedezés új távlatot nyithat a poloskák elleni védekezésben. A fürkészdarazsak jelenléte természetes, vegyszermentes megoldást jelenthet, amely hosszú távon segíthet visszaszorítani a kártevők okozta károkat a magyar kertekben és a mezőgazdaságban egyaránt.
Létezik ellenük több bio és pár mérgező szer, megoldás is
Magyarországon 2002-ben jelent meg először ez a rovar, mely azóta megkeseríti mindenki életét, legyen az takarító háziasszony, műhelyben rakodó ezermester, vagy éppen a kiskertben vagy a végtelen szántóföldeken gazdálkodó ember. A megjelenése után két évtizeddel egyes helyeken poloskainvázióról beszélhetünk.
Poloska elleni védekezés házi praktikákkal, akár extrém módszerekkel
Akinek a kertben kultúrnövények vannak, azoknak érdemes ellenük permetezéssel védekezni. Ha paradicsomról és paprikáról van szó akkor különösen. Az ilyen konyhakerti növényekben a kártételük óriási.
Az őszi vándorpoloska-mentesítéshez alkalmazhatunk teljesen bio módszereket is. Itt olyan fizikai eltávolításra kell gondolni a strandpapucson túl, mint a porszívózás, a csalinövények, gabonaszemek vetése vagy a rovarölő szerek használata.
Cikkünkben további megoldásokat is kínálunk.
