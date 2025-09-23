szeptember 23., kedd

Új ellenség a láthatáron

15 perce

Természetes megoldás a poloska ellen

Címkék#entomológus#darázsfaj#poloska#rovar

Új, természetes megoldás a sok bosszúságot okozó rovarok ellen. A poloska elleni küzdelemben végre felbukkant egy természetes segítő, amely vegyszerek nélkül szoríthatja vissza a kártevőt.

Feol.hu

Hazánk kertjeiben és szántóföldjein évek óta gondot okoz a poloska, különösen az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska. Azonban most fordulat jöhet: megjelent a poloska természetes ellensége, a fürkészdarázs. Ez a parányi rovar a poloskák petéibe rakja saját tojásait, így a lárvák a poloskapetéket belülről pusztítják el, mielőtt a kártevők kikelnének.

poloska
Természetes ellenség segíthet visszaszorítani a poloskainváziót
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Vegyszermentes megoldás a poloska ellen

A vaol.hu friss beszámolója szerint a kutatók, köztük Kóbor Péter entomológus, több helyen észlelték, hogy a leveleken talált petékből nem poloska, hanem apró darazsak keltek ki. A lakosságot arra kérik, hogy dokumentálják a gyanús petéket, és küldjenek mintát a vizsgálatokhoz, mert így pontosan beazonosíthatók a darázsfajok, köztük a Trissolcus basalis és a hírhedt szamurájdarázs (Trissolcus japonicus) is.

Ez a felfedezés új távlatot nyithat a poloskák elleni védekezésben. A fürkészdarazsak jelenléte természetes, vegyszermentes megoldást jelenthet, amely hosszú távon segíthet visszaszorítani a kártevők okozta károkat a magyar kertekben és a mezőgazdaságban egyaránt.

