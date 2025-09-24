"A múltból tanulni kell, aztán elengedni” – interjú Jenő új polgármesterével

A történekről több cikkünk is készült, így, aki nincs tisztában az előzményekkel, azokat elolvasva megismerhet mindent, ami odáig vezetett, hogy augusztus 3-án időközi választást tartottak, ahol új polgármestert, valamint képviselőket választott a lakosság. Hatalmas fölénnyel, 79,4%-kal Budai Ferenc nyerte az időközit, képviselőknek pedig ugyanazokat szavazták meg, akik előzőleg voltak.

Jenő új polgármestere, Budai Ferenc

Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

De milyen most a közhangulat? Mik az új polgármester céljai és hogyan telt az első néhány nap a munkába álláskor? Erről kérdeztük a településvezetőt.

Helyi lakos lévén Budai Ferenc már korábban is tapasztalt problémákat, azt mondta, hogy nem látta a település működésében azt az egységet, ami lehetővé tenné a fejlődést. Éppen ezért fogalmazódott meg benne, hogy indul a polgármesteri pozícióért, amikor megtudta, hogy feloszlatta magát a testület. De nem csak ő gondolta úgy, hogy alkalmas lenne a falu vezetésére, hanem a lakosság egy része és a testület néhány tagjai is, mivel gyakran keresték telefonon, vagy állították meg az utcán.

– Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott és bizalmat ítélt már előzetesen nekem. Jó érzéssel töltött el, hogy ekkora támogatottsággal vághatok neki a választásnak. Ennek ellenére meglepett, hogy ilyen magas aránnyal választottak meg, amiért szintén nem lehetek elég hálás. Úgy gondolom, hogy ilyen mértékű közös akaratból sok szép és hasznos dolog valósulhat meg a településen – fogalmazott.

Ami a célokat és terveket illeti, már folyamatban van a minibölcsőde projekt és az Andrássy utca felújítása, de szeretné elindítani a posta felújítását is. Hosszútávú céljai között szerepel még a jelenleg nem működő civil egyesületek, főként a sportegyesület és a polgárőrség újraindítása, de az egyház és az önkormányzat közötti kapcsolat szorosabbá tételét is szorgalmazza. Lényeges dolognak tartja továbbá, hogy a településen működő szervezetekkel jó kapcsolatok alakuljanak ki, és hogy az önkormányzat által működtetett valamennyi érdekeltségnél megbízható és gondos személyek segítségével tudják megoldani a problémákat.