Képzeld el: hajnali 3 órakor is friss pizza Fehérváron – akár valóság is lehet

Magyarországon az elmúlt években egyre több helyen jelentek meg olyan innovatív megoldások, amelyek a gyors étkezést szolgálják. Ezek közül az egyik legérdekesebb a pizzaautomata, amely néhány perc alatt képes friss, forró pizzát varázsolni a vásárlónak.

Ezek az automaták általában forgalmas helyeken, például pályaudvaroknál, egyetemek közelében vagy nagyobb lakótelepeken bukkannak fel, hiszen ott van a legnagyobb igény a gyors, mégis laktató étkezésre. A gépekben előre elkészített, hűtve tárolt pizzák várják a rendelést, majd az automaták a sütés után azonnal kiadják a ropogós, gőzölgő fogást. A pizzaautomata előnye, hogy éjjel-nappal elérhető, így nem kell alkalmazkodni az éttermek nyitvatartásához. Sok diák, éjszakai műszakban dolgozó vagy buliból hazatérő fiatal számára igazi mentőöv lehet, ha bármikor hozzájuthat egy friss pizzához. 

Vajon a pizzaautomata által elkészített pizza mennyire tudja helyettesíteni a kemencéből frissen kihúzott, gőzölgő változatot?
Fotó: Berán Dániel

Pizzaautomata-lelőhelyek az országban

Ez a megoldás nem a jövő, hanem az igenis létező valóság: a Mindmegette tesztje szerint pizzaautomata Budapesten és Győrött két helyen, de Bükön és Győrzámolyon is található, és valóban emberi beavatkozás nélkül, maga az automata süti meg az olasz pizzát. 

A legújabb gépek Szombathelyen tűntek fel. Ebből az apropóból arra voltunk kíváncsiak, olvasóink szerint Székesfehérváron lenne-e létjogosultsága egy ilyen rendszernek. Röviden összefoglalva: igen. Kommentelőink ugyanis lényegében egyhangúlag azt a visszajelzést adták, hogy szívesen fogadnák, ha az éjjeli, hajnali órákban az utcán járva friss pizzához juthatnának. Volt, aki konkrétumot is megfogalmazott: szerinte a kórháznál kifejezetten sokan csillapítanák éhségüket eképpen.

 

