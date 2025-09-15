Féláron pizzázhatunk Székesfehérváron! – Mutatjuk, melyik éttermekben

Szeptember 19-én, pénteken tartják a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, amihez országszerte több mint ötven pizzéria csatlakozott, köztük pedig két székesfehérvári étterem is. A pizzériákban három-három pizza kerül kiválasztásra, amiket a roadster.hu beszámolója szerint 17.00 és 22.00 óra között féláron kóstolhatnak meg az érdeklődők ezen a napon.

Fehérváron is féláron kerülhet az asztalra a pizza pénteken!

Fotó: Zamrznuti tonovi / Forrás: Shutterstock

Pizzafieszta Fehérváron is

Pénteken Fehérvárt is eléri a pizzafieszta, a megyeszékhelyen is kedvezményesen érezhetjük a nápolyi gasztronómia valódi ízeit. Két székesfehérvári pizzázó csatlakozott a kezdeményezéshez, a Da Mauro Étteremben és a Vito’s Napoletana Pizzéria is féláron kínálja majd három-három pizzáját.

Ahogy azt cikkünk elején említettük, országszerte több mint ötven pizzéria csatlakozott idén a kezdeményezéshez, a listáról pedig Győr és Sopron sem maradhat le. Arról, hogy ezekben a városokban hol vásárolhatnak féláron pizzát az olasz gasztronómia szerelmesei, ide kattintva olvashatnak.