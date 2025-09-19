Újdonságokkal találkozhatunk a fehérvári piacon (galéria)

A Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma által szervezett országos programot idén is azzal a céllal szervezték meg, hogy terjesszék a „piacozást” és megmutassák a friss, házi és termelői portékák mellett a piac a találkozásokról és a közösségről is szól.

A lecsó került a középpontba a 3. Nyitott Piacok Napján.

Fotó: Fehér Gábor

A Nyitott Piacok Napja programjai

Megyeszékhelyünkön a Nyitott Piacok Napját szeptember 19-én, pénteken és szeptember 20-án, szombaton tartják és a szokásos árusok mellett olyan kistermelők és őstermelők is megfordulnak, akik nem szoktak árusítani a piacon, de a megvásárolható termékre is igaz ugyanez. A széles zöldség, gyümölcs- és hús kínálaton túl szárnyasok és nyulak is megtekinthetők, valamint kitelepültek kézművesek is, akik díszeket és festményeket bocsátanak áruba.