2 órája
Újdonságokkal találkozhatunk a fehérvári piacon (galéria)
Harmadik alkalommal várták a vásárlókat és az érdeklődőket a Nyitott Piacok Napjára Székesfehérváron.
A Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma által szervezett országos programot idén is azzal a céllal szervezték meg, hogy terjesszék a „piacozást” és megmutassák a friss, házi és termelői portékák mellett a piac a találkozásokról és a közösségről is szól.
A Nyitott Piacok Napja programjai
Megyeszékhelyünkön a Nyitott Piacok Napját szeptember 19-én, pénteken és szeptember 20-án, szombaton tartják és a szokásos árusok mellett olyan kistermelők és őstermelők is megfordulnak, akik nem szoktak árusítani a piacon, de a megvásárolható termékre is igaz ugyanez. A széles zöldség, gyümölcs- és hús kínálaton túl szárnyasok és nyulak is megtekinthetők, valamint kitelepültek kézművesek is, akik díszeket és festményeket bocsátanak áruba.
Nyitott Piacok NapjaFotók: Fehér Gábor
Ami a további programokat illeti a látogatók szilvalekvárfőzésen, fánksütésen és lecsófőzésen is részt vehetnek. Utóbbi, a lecsó az idei Nyitott Piacok egyik központi eleme.
Mindemellett több standnál várják az érkezőket különféle kóstolókkal: must, bor, sajt, különleges almalé – ezeket kedvükre kóstolhatják a piac látogatói.