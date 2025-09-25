szeptember 25., csütörtök

Elmarad az e heti piac, ez vár a helyiekre helyette

Az ország legtöbb településén a szombat egyet jelent piacnappal. Így van ez Dunaföldváron is, ahol ezúttal színes programok miatt marad el a szombati piac.

Feol.hu
A szüreti fesztiválnak ad otthont pénteken és szombaton a piac, ezért nem lesz árusítás

Forrás: Dunaújvárosi Hírlap-archív

Rendhagyó lesz szeptember utolsó szombatja Dunaföldváron, hisz a jól megszokott klasszikus piac helyett a Dunaföldvári Szüreti Fesztivál kap helyet a Vak Bottyán téren.

piac
A szüreti fesztiválnak ad otthont pénteken és szombaton a piac, ezért nem lesz árusítás

A Dunaföldvári Szüreti Fesztivál 2025. szeptember 26-án és 27-én kerül megrendezésre a dunaföldvári Piactéren, ahol szüreti felvonulás, zenei és táncos programok, bál valamint gasztronómiai élmények várják az érdeklődőket.
Az időjárás ugyan kissé aggodalomra adhat okot, az időjárás előrejelzések szerint nem kell esőtől tartaniuk a fesztiválra kilátogatóknak.

Klasszikus piac helyett izgalmas programok

Társportálunk, a duol.hu összegyűjtötte a teljesség igénye nélkül, hogy milyen programokra számíthatnak az érdeklődők.
 

