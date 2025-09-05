szeptember 5., péntek

Hihetetlen élmények

Jubileumi Pezsgőkonferencia Etyeken: a 200 éves magyar pezsgő ünnepe (galéria)

Címkék#mérföldkő#Pezsgőkonferencia#fröccs#Hubai Imre#Rókusfalvy Pál#Etyek

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége alatt megrendezett 7. Pezsgőkonferencia idén különösen emlékezetes volt, hiszen az esemény fókuszában a „közép-európai régió lehetőségei" és egy kiemelkedő évforduló állt: 200 éve készült el az első magyar pezsgő. A konferencia célja az volt, hogy interaktív előadásokat valós gasztrokulturális élményekkel kössön össze, így a szakmai programot Pezsgőünnep koronázta meg.

Feol.hu
Jubileumi Pezsgőkonferencia Etyeken: a 200 éves magyar pezsgő ünnepe (galéria)

Interaktív előadások, gasztrokulturális élmények a pezsgőünnepen.

Fotó: Fehér Gábor

Ahogy az elhangzott, ​az első nagyméretű pezsgőgyár Franciaországon kívül Pozsonyban épült fel, ami mérföldkőnek számított a közép-európai pezsgőgyártásban. A magyar pezsgők már 1842-ben díjakat nyertek a Pestén rendezett első magyar ipar kiállításon is, majd pedig a párizsi világkiállításon is első díjjal jutalmazták őket. Ez a jubileum nemcsak a gazdag múltra emlékeztet, hanem a jövőben rejlő lehetőségekre is rávilágít. A pénteki etyeki pezsgőkonferencia tehát egyszerre volt ünnep és szakmai útkeresés, tisztelgés a múlt előtt és közös gondolkodás a jövőről.

A magyar pezsgők mellett a közép-európai pezsgőkultúrába is bepillantást nyerhettek az érdeklődők az etyeki 7. Pezsgőkonferencián. Izgalmas programok és ünnep.
Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára nyitotta meg a Pezsgőkonferenciát.
Fotó: Fehér Gábor

​A magyar pezsgő sikerei és kihívásai

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta, hogy Magyarországon ma már mintegy 130 borászat készít pezsgőt. A magyar pezsgő népszerűsége külföldön is folyamatosan növekszik: a tavalyi export mennyisége közel 5 millió liter volt, amely 10,8 millió euró értékkel majdnem megduplázta a 2021-es adatot. A lendület 2025-ben is folytatódik, a pezsgőexport 30 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az államtitkár kiemelte, hogy világszerte nő a pezsgőfogyasztás, ami bizakodásra ad okot. Hozzátette, hogy az alkoholmentes pezsgők és pezsgő alapú koktélok iránti kereslet is egyre nagyobb. Szót ejtett mindezeken felül a szőlő számára a legnagyobb problémát jelentő aranyszínű sárgaság betegségről, amellyel szemben az Agrárminisztérium határozottan fellép. Jelezte, sikerrel kezdeményezték, hogy az elérhető uniós szőlő- és borászati támogatások közé kerüljön be az aranyszínű sárgaság terjedése elleni közösségi védekezés költségeinek százszázalékos támogatása, amelyről a vonatkozó jogszabály akár év végén megjelenhet.

​A konferencián szó esett a szőlészetet érintő kihívásokról is. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházások elengedhetetlenek, mert a melegebb éghajlat miatt gyorsul a feldolgozás. Az elnök köszöntőjében kiemelte azt is, „a pezsgő sokkal több mint elegáns ital, a hétköznapok itala, ha az ember alkalmat talál rá”.

(Galéria a képre kattintva!)

7. Pezsgőkonferencia Etyeken

Fotók: Fehér Gábor

​Innováció és szakmai programok

A konferencia sokszínű programot kínált a résztvevők számára, hiszen a magyar pezsgők mellett a közép-európai pezsgőkultúrába is bepillantást nyerhettek Csehországtól Szlovákián és Románián át egészen Lengyelországig és Szerbiáig. 

Megtelt a helyszín érdeklődőkkel.
Fotó: Fehér Gábor

Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos nyitóelőadásként például  egy világszinten elismert magyar találmányról beszélt. Mint elmondta, 104 különféle fröccs létezik, úgyhogy bárki megtalálhatja a maga számára leginkább megfelelő bor-szóda arányt, amely kapocsként szolgálhat valamennyi korosztály között.

A magyar pezsgők mellett a közép-európai pezsgőkultúrába is bepillantást nyerhettek az érdeklődők az etyeki 7. Pezsgőkonferencián. Izgalmas programok és ünnep.
A házigazda, Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos nyitotta az előadások sorát.
Fotó: Fehér Gábor

A szakmai napot egy izgalmas, „Pezsgő innováció” című kerekasztal-beszélgetés zárta, ahol az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról esett szó. Végül, de nem utolsósorban, az esemény a gyönyörű szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünneppel zárult.

 

