Jubileumi Pezsgőkonferencia Etyeken: a 200 éves magyar pezsgő ünnepe (galéria)
A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége alatt megrendezett 7. Pezsgőkonferencia idén különösen emlékezetes volt, hiszen az esemény fókuszában a „közép-európai régió lehetőségei" és egy kiemelkedő évforduló állt: 200 éve készült el az első magyar pezsgő. A konferencia célja az volt, hogy interaktív előadásokat valós gasztrokulturális élményekkel kössön össze, így a szakmai programot Pezsgőünnep koronázta meg.
Interaktív előadások, gasztrokulturális élmények a pezsgőünnepen.
Fotó: Fehér Gábor
Ahogy az elhangzott, az első nagyméretű pezsgőgyár Franciaországon kívül Pozsonyban épült fel, ami mérföldkőnek számított a közép-európai pezsgőgyártásban. A magyar pezsgők már 1842-ben díjakat nyertek a Pestén rendezett első magyar ipar kiállításon is, majd pedig a párizsi világkiállításon is első díjjal jutalmazták őket. Ez a jubileum nemcsak a gazdag múltra emlékeztet, hanem a jövőben rejlő lehetőségekre is rávilágít. A pénteki etyeki pezsgőkonferencia tehát egyszerre volt ünnep és szakmai útkeresés, tisztelgés a múlt előtt és közös gondolkodás a jövőről.
A magyar pezsgő sikerei és kihívásai
Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára elmondta, hogy Magyarországon ma már mintegy 130 borászat készít pezsgőt. A magyar pezsgő népszerűsége külföldön is folyamatosan növekszik: a tavalyi export mennyisége közel 5 millió liter volt, amely 10,8 millió euró értékkel majdnem megduplázta a 2021-es adatot. A lendület 2025-ben is folytatódik, a pezsgőexport 30 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az államtitkár kiemelte, hogy világszerte nő a pezsgőfogyasztás, ami bizakodásra ad okot. Hozzátette, hogy az alkoholmentes pezsgők és pezsgő alapú koktélok iránti kereslet is egyre nagyobb. Szót ejtett mindezeken felül a szőlő számára a legnagyobb problémát jelentő aranyszínű sárgaság betegségről, amellyel szemben az Agrárminisztérium határozottan fellép. Jelezte, sikerrel kezdeményezték, hogy az elérhető uniós szőlő- és borászati támogatások közé kerüljön be az aranyszínű sárgaság terjedése elleni közösségi védekezés költségeinek százszázalékos támogatása, amelyről a vonatkozó jogszabály akár év végén megjelenhet.
A konferencián szó esett a szőlészetet érintő kihívásokról is. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházások elengedhetetlenek, mert a melegebb éghajlat miatt gyorsul a feldolgozás. Az elnök köszöntőjében kiemelte azt is, „a pezsgő sokkal több mint elegáns ital, a hétköznapok itala, ha az ember alkalmat talál rá”.
7. Pezsgőkonferencia EtyekenFotók: Fehér Gábor
Innováció és szakmai programok
A konferencia sokszínű programot kínált a résztvevők számára, hiszen a magyar pezsgők mellett a közép-európai pezsgőkultúrába is bepillantást nyerhettek Csehországtól Szlovákián és Románián át egészen Lengyelországig és Szerbiáig.
Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos nyitóelőadásként például egy világszinten elismert magyar találmányról beszélt. Mint elmondta, 104 különféle fröccs létezik, úgyhogy bárki megtalálhatja a maga számára leginkább megfelelő bor-szóda arányt, amely kapocsként szolgálhat valamennyi korosztály között.
A szakmai napot egy izgalmas, „Pezsgő innováció” című kerekasztal-beszélgetés zárta, ahol az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról esett szó. Végül, de nem utolsósorban, az esemény a gyönyörű szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünneppel zárult.
