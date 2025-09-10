Patkányirtás Velencén – erre kell figyelni!

Tájékoztatást adott a velencei önkormányzat a városban zajló patkányirtásról. A munkálatokat a Velence Városgazdálkodási Kft. megbízásából az Albatox Kft. végzi a közterületeken. Az irtószerek – Protect Pro blokkok és pép formájában – zárható, biztonságos patkányetető ládákban kerültek kihelyezésre, így azok nem eshetnek ki, és illetéktelenek sem férhetnek hozzá – áll a velencei önkormányzat tájékoztatójában, ahogy az is: a készítmények csupán nagyon kis mennyiségben tartalmaznak hatóanyagot (0,005% bromadiolon), valamint keserű adalékanyagot (bitrex), amely miatt ember, kutya vagy macska nem nyelné le, ugyanakkor az egerek és patkányok nem érzékelik az ízt.

A tájékoztatásban kiemelték: normál esetben az sem okoz problémát, ha egy háziállat mérgezésben elhullott rágcsálót fogyaszt. Egyedi érzékenység azonban előfordulhat, ezért bármilyen gyanú esetén javasolt állatorvoshoz fordulni. Az alkalmazott véralvadásgátló szerek a legbiztonságosabb rágcsálóirtók közé tartoznak, és fontos tudni, hogy egy esetleges probléma tünetei csak napokkal később jelentkezhetnek, így a felismerésre és a kezelésre is elegendő idő áll rendelkezésre.