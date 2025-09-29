Az út, ami összeköt: Pátkán ünnepeltek

Pátka régóta várt fejlesztését adták át szeptember 26-án: a Vargahegyi út „nem csupán aszfalt és kavics, hanem Pátka kitartásának, összefogásának és jövőbe vetett hitének jelképe” – fogalmazott az út átadásán Buda Attila, Pátka polgármestere.

Fotó: Fenesi András

- Tudjuk, milyen régi igény volt az itt élők részéről, hogy megfelelő körülmények között közelíthessék meg otthonaikat. Ez a beruházás nemcsak a kényelem, hanem a biztonság jele is - gyermekeink, családjaink, gazdálkodóink számára egyaránt – fogalmazott a település vezetője, megköszönve mindazok munkáját, akik a projektben részt vettek, illetve a helyiek türelmét. – Ez az út nem csak a Vargahegyet közi össze, de azt is üzeni: együtt, közösen tudjuk építeni Pátka jövőjét.