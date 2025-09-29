szeptember 29., hétfő

Fejlesztés

2 órája

Az út, ami összeköt: Pátkán ünnepeltek

Az újonnan átadott pátkai út nem csak a Vargahegyet köti össze, hanem a pátkaiakat is. A projekt szalagátvágásán fogalmazott így a polgármester.

Feol.hu
Az út, ami összeköt: Pátkán ünnepeltek

Fotó: Fenesi András

Pátka régóta várt fejlesztését adták át szeptember 26-án: a Vargahegyi út „nem csupán aszfalt és kavics, hanem Pátka kitartásának, összefogásának és jövőbe vetett hitének jelképe” – fogalmazott az út átadásán Buda Attila, Pátka polgármestere.

pátka
Fotó: Fenesi András

- Tudjuk, milyen régi igény volt az itt élők részéről, hogy megfelelő körülmények között közelíthessék meg otthonaikat. Ez a beruházás nemcsak a kényelem, hanem a biztonság jele is - gyermekeink, családjaink, gazdálkodóink számára egyaránt – fogalmazott a település vezetője, megköszönve mindazok munkáját, akik a projektben részt vettek, illetve a helyiek türelmét. – Ez az út nem csak a Vargahegyet közi össze, de azt is üzeni: együtt, közösen tudjuk építeni Pátka jövőjét.

Az átadón Tessely Zoltán országgyűlési képviselő pátkai utódja, Törő Gábor nem feledkezett meg megemlékezni arról, hogy az útfelújítás projektjében elődje milyen nagy részt vállalt, majd arra biztatta a település vezetőit, hogy gondolkodjanak a következő lehetséges projektjükön.

- Hisz a lehetőség mindig adott a pályázatra, melyekből jó sokat meg kell írni ahhoz, hogy legyenek közte sikeresek is – mutatott rá, ahogy arra is: a közös gondolkodás ugyanis épp úgy közös érdek, ahogy a most elvégzett munka is. 

 

