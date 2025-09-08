1 órája
Sikerrel zárult a III. Cecei Pásztorkutyás Megmérettetés
A hétvégén ismét benépesült Cece, ezúttal a hagyományőrzés és a kutyás szakma szerelmesei gyűltek össze a III. Cecei Pásztorkutyás Megmérettetés alkalmából. Pásztorkutya, az örök társ!
Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala
A Pásztorkutyás Hétvége rendezvénysorozat a Cecei Kutyás Egyesület szervezésében valósult meg, és idén nemcsak a szakmai színvonalat, de az időjárást illetően is minden adott volt egy tartalmas és sikeres eseményhez. Pásztorkutya a főszerepben!
A programsorozat szombaton egy szakmai előadássorozattal és fórummal vette kezdetét, „Szívügyünk a pásztorkutyák” címmel. A rendezvény célja nem csupán a fajták bemutatása és népszerűsítése volt, hanem a tenyésztők, gazdák és fajtakedvelők közötti párbeszéd elősegítése is. Az előadások során szó esett a magyar pásztorkutyafajták hagyományairól, jelenlegi helyzetéről, valamint a fajtafenntartás és -fejlesztés kihívásairól.
Pásztorkutya a középpontban!
Vasárnap került sor a megmérettetés szakmai programjára: tenyészszemle, küllembírálat, teljesítménybírálat és a védőkészség vizsgálata zajlott, mindez színes, kreatívan kialakított pályaelemek között. A résztvevők és a látogatók egyaránt elismeréssel szóltak a szervezés minőségéről, valamint a részt vevő kutyák magas szintű felkészültségéről. A Cecei Kutyás Egyesület ismét bizonyította, hogy elhivatottan és szakértelemmel dolgozik a magyar pásztorkutyák népszerűsítésén és a fajták jövőjének biztosításán. A rendezvény nem csupán egy verseny, hanem közösségi élmény, szakmai fórum és hagyományőrző esemény is volt egyben, amely méltó módon hívta fel a figyelmet e különleges munkakutyák értékére.