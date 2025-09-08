szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

27°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pásztorkutyák a figyelem középpontjában

1 órája

Sikerrel zárult a III. Cecei Pásztorkutyás Megmérettetés

Címkék#Cecei Kutyás Egyesület#III Cecei Pásztorkutyás Megmérettetés#Szívügyünk a pásztorkutya

A hétvégén ismét benépesült Cece, ezúttal a hagyományőrzés és a kutyás szakma szerelmesei gyűltek össze a III. Cecei Pásztorkutyás Megmérettetés alkalmából. Pásztorkutya, az örök társ!

Bokányi Zsolt
Sikerrel zárult a III. Cecei Pásztorkutyás Megmérettetés

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

A Pásztorkutyás Hétvége rendezvénysorozat a Cecei Kutyás Egyesület szervezésében valósult meg, és idén nemcsak a szakmai színvonalat, de az időjárást illetően is minden adott volt egy tartalmas és sikeres eseményhez. Pásztorkutya a főszerepben! 

Pásztorkutya
Pásztorkutya a középpontban! Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

A programsorozat szombaton egy szakmai előadássorozattal és fórummal vette kezdetét, „Szívügyünk a pásztorkutyák” címmel. A rendezvény célja nem csupán a fajták bemutatása és népszerűsítése volt, hanem a tenyésztők, gazdák és fajtakedvelők közötti párbeszéd elősegítése is. Az előadások során szó esett a magyar pásztorkutyafajták hagyományairól, jelenlegi helyzetéről, valamint a fajtafenntartás és -fejlesztés kihívásairól.

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Pásztorkutya a középpontban! 

Vasárnap került sor a megmérettetés szakmai programjára: tenyészszemle, küllembírálat, teljesítménybírálat és a védőkészség vizsgálata zajlott, mindez színes, kreatívan kialakított pályaelemek között. A résztvevők és a látogatók egyaránt elismeréssel szóltak a szervezés minőségéről, valamint a részt vevő kutyák magas szintű felkészültségéről. A Cecei Kutyás Egyesület ismét bizonyította, hogy elhivatottan és szakértelemmel dolgozik a magyar pásztorkutyák népszerűsítésén és a fajták jövőjének biztosításán. A rendezvény nem csupán egy verseny, hanem közösségi élmény, szakmai fórum és hagyományőrző esemény is volt egyben, amely méltó módon hívta fel a figyelmet e különleges munkakutyák értékére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu