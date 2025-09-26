2 órája
Páskom 1802 Gasztroműhely – ahol az ízek mellett élmények is születnek (képgalériával, videóval)
Fejér megye déli részén helyezkedik el egy kis ékszerdoboz, Lajoskomárom és benne található a Páskom Cottage, valamint a Páskom 1802 Gasztroműhely. Utóbbi három másik megyei étteremmel együtt a közelmúltban felkerült a Gault&Millau étteremkalauz országos listájára. A Páskom 1802 kapott tizennégy pontja a legmagasabb volt a megyében, az ételeket megkóstolva pedig egyértelmű volt, hogy van helyük a legjobbak között.
Fotó: Nagy Norbert
Mosberger Mihály tulajdonos tárt karokkal várt minket a Fülöp-hegyen található Páskom 1802-ben, melyet úgy jellemzett értékelésében a Gault&Millau, mint a helyet, ahol ízgazdag, kiadós, mégis kifinomult és kidolgozott ételek kerülnek az asztalra.
Fejér megye legjobb éttermei között a Páskom 1802
A Gault&Millau célja az volt, hogy megmutassa: vidéken is vannak páratlan éttermek, amelyekbe érdemes ellátogatni, akár hosszas autóút árán is. Az értékelők civil vendégként tértek be az éttermekbe, amelyeket mintegy 70 szempont szerint értékeltek egy egytől húszig terjedő skálán, valamint egytől négyig szakácssapkákkal. A Páskom 1802 Gasztroműhely a megye legmagasabb pontszámát kapta, 14 pontot, valamint két szakácssapkát.
– Nem szeretnénk elbízni magunkat, ugyanekkor nagyon hálásak vagyunk a kapott értékelésért, melyre elsősorban lehetőségként tekintünk. Lehetőséget kaptunk egy nagy presztízsű szakmai laptól, hogy még láthatóbbak legyünk – fogalmazott a tulajdonos, majd elmesélte, hogy honnan indult minden.
25 évvel ezelőtt Eresz étterem néven nyitott egy helyet a település központjában, ami igen népszerűvé vált, de egy idő után vágyott a megújulásra és arra, hogy egy természetközelibb helyen várhassa a vendégeket. Ekkor jött az ötlet, hogy a Fülöp-hegyi kis családi pince mellé építenek egy új pincerészt, konyhával és terasszal. Ez lett a Páskom 1802 Gasztroműhely. Tavasztól őszig üzemeltek, csütörtöktől vasárnapig. Az emberek szerettek a szőlőlugasokkal körülölelt helyre járni, így Mihály ismét tovább gondolta az ebben rejlő potenciált és létrehozta a Páskom Cottage szálláshelyet, valamint egy ottani éttermet is. E terjeszkedés, valamint egyéb problémák miatt egy időre elengedték a gasztroműhelyet. 2022-ben viszont újult erőre kapott egy kiváló csapattal, modernizálták, felújították és újra elindultak. A konyhát Csécsei Attila séf kezdte el vezetni, aki korábban a Páskom Cottage éttermében dolgozott.
– A tavalyi év egy olyan kísérleti év volt, amikor egész évben nyitva voltunk péntektől vasárnapig. Megtaláltuk a célközönségünket, azokat a vendégeket, akiknek az étterembe menés még ma is egy program, egy élmény, amelyért képesek autóba ülni és utazni 100-200 kilométert. Van egyébként egy érdekes vonzata annak, hogy mások szerint Páskom a világ végén van, számunkra egyértelműen nem és Lajoskomárom a világ közepe. Megvan ennek is a maga varázsa, nem vagyunk a reflektorfényben, hanem helyette egy olyan helyen, ahol megmutathatjuk önmagunkat, értékeinket és hagyományainkat – mondta Mihály.
Aki az ízek és az ételek mögött áll az, ahogy feljebb is említettük Csécsei László, akit csak úgy emlegetett a tulajdonos, mint a séf, aki konzekvens, szenvedélyes, lelkiismeretes és bátor. Bátor abban, hogy felvállalja a hagyományos, régi tradicionális ételek elkészítését. Nem újragondolva, mert ma már ezt szeretik mindenre ráaggatni – jegyezte meg Mihály. Sokkal inkább úgy, hogy az a mai modern és különleges étkezési szokásoknak megfeleljen.
– Jó ételeket csak jó alapanyagokból lehet készíteni és Laci ebben nagyon következetes. Személyesen megy el a termelőkhöz, árusítókhoz és választja ki a legminőségibb alapanyagokat –.
Fő feladatukként Mihály azt tartja, hogy ízek mellett élményt adjanak a vendégeknek. Olyan élményt, amelyért akár sokáig autókáznak és a végén csettintenek – ő így fogalmazott – jelezve, hogy elégedettek.
– Én ebben hiszek. Hiszem, hogy csak ennek van létjogosultsága. Nekünk kell lenni a turisztikai attrakciónak, amiért eljönnek ideáig. Az élményhez ugyanekkor kell egy jó történet is, ami a Páskomnak megvan. Alapító család vagyunk, őseim már itt voltak 1802-ben is, amikor a település megalapult. Nekik, dédnagyapámnak, a nagyszüleimnek és édesapámnak köszönhetem mindezt – mesélte elérzékenyülve.
A tulajdonossal folytatott beszélgetés után volt alkalmunk a konyhába is betekinteni, illetve jobban megismerni azt, akinek e remek ételek köszönhetők. Csécsei Attila séf szerényen nyilatkozott lapunknak, pedig érdemei messze túlnyúlnak Páskom és Lajoskomárom határain. Magáról keveset, az ételekről és a főzésről azonban annál többet árult el. Mint mondta: azokat az ételeket készíti el, amelyek kiszorultak a perifériából, amelyekről azt gondolják az emberek, hogy nem valók az étlapra, pedig egy palacsinta, egy nudli egy szalontüdő épp úgy elfér ott, mint sok más. Úgy kell ezeket az ételeket elkészíteni, hogy jegyeikben visszatükröződjön a tradíció és a hagyomány, de megfeleljenek a mai kor elvárásainak is. Sokak szerint ez sikerült, a visszajáró vendégek szerint, a Gault&Millau szerint és szerintünk is.
