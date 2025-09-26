Páskom 1802 Gasztroműhely – ahol az ízek mellett élmények is születnek (képgalériával, videóval)

Mosberger Mihály tulajdonos tárt karokkal várt minket a Fülöp-hegyen található Páskom 1802-ben, melyet úgy jellemzett értékelésében a Gault&Millau, mint a helyet, ahol ízgazdag, kiadós, mégis kifinomult és kidolgozott ételek kerülnek az asztalra.

A Páskom 1802 ezer szállal kötődik a településhez

Fotó: Nagy Norbert

Fejér megye legjobb éttermei között a Páskom 1802

A Gault&Millau célja az volt, hogy megmutassa: vidéken is vannak páratlan éttermek, amelyekbe érdemes ellátogatni, akár hosszas autóút árán is. Az értékelők civil vendégként tértek be az éttermekbe, amelyeket mintegy 70 szempont szerint értékeltek egy egytől húszig terjedő skálán, valamint egytől négyig szakácssapkákkal. A Páskom 1802 Gasztroműhely a megye legmagasabb pontszámát kapta, 14 pontot, valamint két szakácssapkát.

– Nem szeretnénk elbízni magunkat, ugyanekkor nagyon hálásak vagyunk a kapott értékelésért, melyre elsősorban lehetőségként tekintünk. Lehetőséget kaptunk egy nagy presztízsű szakmai laptól, hogy még láthatóbbak legyünk – fogalmazott a tulajdonos, majd elmesélte, hogy honnan indult minden.

25 évvel ezelőtt Eresz étterem néven nyitott egy helyet a település központjában, ami igen népszerűvé vált, de egy idő után vágyott a megújulásra és arra, hogy egy természetközelibb helyen várhassa a vendégeket. Ekkor jött az ötlet, hogy a Fülöp-hegyi kis családi pince mellé építenek egy új pincerészt, konyhával és terasszal. Ez lett a Páskom 1802 Gasztroműhely. Tavasztól őszig üzemeltek, csütörtöktől vasárnapig. Az emberek szerettek a szőlőlugasokkal körülölelt helyre járni, így Mihály ismét tovább gondolta az ebben rejlő potenciált és létrehozta a Páskom Cottage szálláshelyet, valamint egy ottani éttermet is. E terjeszkedés, valamint egyéb problémák miatt egy időre elengedték a gasztroműhelyet. 2022-ben viszont újult erőre kapott egy kiváló csapattal, modernizálták, felújították és újra elindultak. A konyhát Csécsei Attila séf kezdte el vezetni, aki korábban a Páskom Cottage éttermében dolgozott.

– A tavalyi év egy olyan kísérleti év volt, amikor egész évben nyitva voltunk péntektől vasárnapig. Megtaláltuk a célközönségünket, azokat a vendégeket, akiknek az étterembe menés még ma is egy program, egy élmény, amelyért képesek autóba ülni és utazni 100-200 kilométert. Van egyébként egy érdekes vonzata annak, hogy mások szerint Páskom a világ végén van, számunkra egyértelműen nem és Lajoskomárom a világ közepe. Megvan ennek is a maga varázsa, nem vagyunk a reflektorfényben, hanem helyette egy olyan helyen, ahol megmutathatjuk önmagunkat, értékeinket és hagyományainkat – mondta Mihály.