Parlagfűben gázol Fejér megye

A parlagfű virágzása Magyarországon július közepén kezdődik, de a tömeges virágzás és pollenkoncentráció augusztus végén és szeptember elején tetőzik. A pollenkoncentráció komoly allergiás tüneteket okoz a növényre érzékenyeknél. A védekezés kulcsfontosságú a virágzás előtt, és a szezon alatt is ajánlott zárt térben tartózkodni, pollenszűrős klímát használni, és a Parlagfű Bejelentő Rendszer segítségével bejelenteni a fertőzött területeket. Mégis akadnak területek, ahol láthatóan zavartalanul burjánzik a parlagfű.

Virágzik a parlagfű Fejér megyében is, ahol több területen lehet látni jócskán a súlyos allergiás tüneteket kiváltó gyomnövényből.

Forrás: FMH - archív (MTI)

Megyeszerte egész mezőkben virágzik a parlagfű

Annak ellenére, hogy több milliós bírság is járhat a parlagfüves területekért, mind megyeszerte lehet látni parlagfüvet. No nem egy-két növényt, hanem szép dúsan növő növényzetet, egyes helyeken szinte parlagfűmezőket. Csór település közelében is találunk ilyen földet, míg hamarosan elkészülő új sárkeresztesi bicikliút mentén legutóbb még dúsan nőtt a parlagfű, ám ottjártunkkor már lekaszált terület fogadott minket. Ám nem árt tudni, hogy minden területen a tulajdonos felelősség a gyommentesítés. Magánterületen a telek tulajdonosának kötelessége a parlagfű irtása, míg közterületen az önkormányzat feladata. A parlagfű irtására azért is érdemes odafigyelni, mert akár lakossági bejelentés nyomán, akár előzetes értesítés nélküli hatósági ellenőrzést is kaphatunk a nyakunkba.