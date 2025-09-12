1 órája
Parlagfűben gázol Fejér megye
A parlagfű elszaporodásának közegészségügyi és gazdasági károsító hatása igen jelentős. Minden negyedik magyar ember allergiás a parlagfűre, mégis sokfelé látni a nem kívánt növényt. Fejér megyében több helyen egész mezőkben virágzik a parlagfű.
Csórnál egész mezőnyi parlagfű zöldell
Forrás: Facebook
A parlagfű virágzása Magyarországon július közepén kezdődik, de a tömeges virágzás és pollenkoncentráció augusztus végén és szeptember elején tetőzik. A pollenkoncentráció komoly allergiás tüneteket okoz a növényre érzékenyeknél. A védekezés kulcsfontosságú a virágzás előtt, és a szezon alatt is ajánlott zárt térben tartózkodni, pollenszűrős klímát használni, és a Parlagfű Bejelentő Rendszer segítségével bejelenteni a fertőzött területeket. Mégis akadnak területek, ahol láthatóan zavartalanul burjánzik a parlagfű.
Megyeszerte egész mezőkben virágzik a parlagfű
Annak ellenére, hogy több milliós bírság is járhat a parlagfüves területekért, mind megyeszerte lehet látni parlagfüvet. No nem egy-két növényt, hanem szép dúsan növő növényzetet, egyes helyeken szinte parlagfűmezőket. Csór település közelében is találunk ilyen földet, míg hamarosan elkészülő új sárkeresztesi bicikliút mentén legutóbb még dúsan nőtt a parlagfű, ám ottjártunkkor már lekaszált terület fogadott minket. Ám nem árt tudni, hogy minden területen a tulajdonos felelősség a gyommentesítés. Magánterületen a telek tulajdonosának kötelessége a parlagfű irtása, míg közterületen az önkormányzat feladata. A parlagfű irtására azért is érdemes odafigyelni, mert akár lakossági bejelentés nyomán, akár előzetes értesítés nélküli hatósági ellenőrzést is kaphatunk a nyakunkba.
Emelkedik a pollenterhelés, így egyre jobban szenvednek az allergiások
Komoly bírság járhat érte
A 221/2008., VIII. 30. számú Kormányrendelet szerint a földhasználónak kötelessége a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni a vegetációs időszakban, így a fertőzött területen kaszálással vagy más módszerrel megakadályozni a parlagfű virágzását, terjedését. Aki mégsem gondoskodik időben a telkén szaporodó gyomnövény kiirtásáról, arra növényvédelmi bírság szabható ki, melynek mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, a terület nagyságától függően – írja a Vaol.hu cikke.
Frissen Fejérből
- Székesfehérvár tehetséges diákjait díjazták a Városházán
- Rendhagyó módon kezdődött az ARSO tárulati ülése
- Új járdát kapnak a panelházak lakói – kényelmesebb lesz a közlekedés
- Politikai gyilkosság az USA-ban, mi vár Magyarországra?
- Az űrkutatásról szóló előadással kezdi a tanévet az MCC