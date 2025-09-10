Új parkolókat adtak át Székesfehérváron

A keddi napon megtörtént annak a Kiss&Go parkolónak a műszaki átadása, amelyet a szülők már a tanévkezdés óta használhatnak a Széna Téri Általános Iskolánál. A nyolc férőhelyes várakozó sávval azokat a szülőket segítik, akik autóval viszik gyermeküket iskolába. Ezt reggel 7 és 17 óra között lehet használni öt-öt percre, a ki- és beszállás idejére.

Már használatban az új parkoló.

Forrás: ÖKK

Új parkoló Székesfehérváron, a Széna téren

A műszaki átadáson Deák Lajosné önkormányzati képviselő elmondta: a gépjárműforgalom érezhetően megnövekedett Székesfehérváron az utóbbi években, így már korábban elkezdték keresni annak lehetőségét, hogy a reggeli és a délutáni csúcsban a szülők meg tudjanak állni az iskola közelében. Ezt segíti a kialakított Kiss&Go parkoló.

Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője arról beszélt, hogy már a kerékpársávot is úgy alakították ki, hogy később mellé építhessék a várakozó sávot, amely bruttó 11 és fél millió forintból önkormányzati forrásból létesült – adta hírül az ÖKK.

Egyébként ehhez hasonló parkoló van a Kossuth Lajos Általános Iskolánál, a Munkácsy Mihály Általános Iskolánál és a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI-nál, de a jövőben máshol is terveznek ilyen várakozó sávot kialakítani.