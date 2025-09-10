szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megtörtént az átadás

1 órája

Új parkolókat adtak át Székesfehérváron

Címkék#Széna tér#iskola#parkoló

Nyolc férőhelyes parkolót alakítottak ki a Széna Téri Általános Iskolánál.

Feol.hu
Új parkolókat adtak át Székesfehérváron

Forrás: ÖKK

A keddi napon megtörtént annak a Kiss&Go parkolónak a műszaki átadása, amelyet a szülők már a tanévkezdés óta használhatnak a Széna Téri Általános Iskolánál. A nyolc férőhelyes várakozó sávval azokat a szülőket segítik, akik autóval viszik gyermeküket iskolába. Ezt reggel 7 és 17 óra között lehet használni öt-öt percre, a ki- és beszállás idejére. 

parkoló
Már használatban az új parkoló.
Forrás: ÖKK

Új parkoló Székesfehérváron, a Széna téren

A műszaki átadáson Deák Lajosné önkormányzati képviselő elmondta: a gépjárműforgalom érezhetően megnövekedett Székesfehérváron az utóbbi években, így már korábban elkezdték keresni annak lehetőségét, hogy a reggeli és a délutáni csúcsban a szülők meg tudjanak állni az iskola közelében. Ezt segíti a kialakított Kiss&Go parkoló. 

Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője arról beszélt, hogy már a kerékpársávot is úgy alakították ki, hogy később mellé építhessék a várakozó sávot, amely bruttó 11 és fél millió forintból önkormányzati forrásból létesült – adta hírül az ÖKK.

Egyébként ehhez hasonló parkoló van a Kossuth Lajos Általános Iskolánál, a Munkácsy Mihály Általános Iskolánál és a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI-nál, de a jövőben máshol is terveznek ilyen várakozó sávot kialakítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu