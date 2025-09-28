A szakértő megmondja: Így csapott le az Otthon Start az albérletpiacra

​Az elemzés középpontjában az Otthon Start program áll, de Movik Gabriella szakértő szerint - sokaknak az Ingatlanvadászokból is ismerős lehet – a bérleti díjak látványos zuhanása több, egyszerre ható jelenségre vezethető vissza, ami miatt megugrott a kiadó lakások kínálata Budapesten, miközben csökkent a bérlői kereslet. Véleménye szerint ez a tendencia vidéken is megfigyelhető, három okot említett.

Albérlet vagy saját lakás? Movik Gabriella ingatlanszakértő az Otthon Start hatásairól beszélt.

Állampapír, Airbnb és Otthon Start

1. Állampapír-bumm

​Sokan kivették a pénzüket az állampapírokból, és stabilabb befektetésként ingatlanba helyezték át a tőkét. Ezeket az új lakásokat a tulajdonosok hosszútávú kiadásra szánják, ami rekord rövid idő alatt megnövelte a hosszútávú kiadási kínálatot.

2. Airbnb

​A rövid távú lakáskiadás leszavazása a VI. kerületben, kedvét szegte az Airbnb-ben utazónak, így azok az ingatlanok, amik eddig turistákat szolgáltak ki, most sorban kerülnek vissza a hagyományos, hosszútávú bérleti piacra, vagy éppen eladósorba. Ez az átcsoportosítás szintén jelentős kínálatnövekedést okoz.

​3. Az Otthon Start: Albérlet vagy saját lakás dilemma

A legdrasztikusabb hatást a szeptember 1-jén indult, 3%-os Otthon Start hitel váltotta ki. Movik Gabriella rávilágított egy kulcsszámra is.

Egy 50 millió forint körüli hitel törlesztőrészlete alig 230 ezer forint környékén van, ami megegyezik egy albérlet árával. Ez a kedvező törlesztőrészlet arra ösztönzi azokat a fizetőképes, úgynevezett "minőségi bérlőket", akik rendelkeznek megtakarítással, hogy inkább hitelt vegyenek fel, és saját lakást vásároljanak albérlet helyett.

– tette hozzá.

Mindez pedig azt eredményezi a szakértő szerint, hogy kevesebb lett a bérlő, de sokkal több a kiadó lakás, ezért a bérleti díjak kénytelenek lefelé mozdulni.

Az Otthon Start kedvez a vidéknek

​Movik Gabriella szerint az Otthon Start egyértelműen nagyon jó könnyebbség azoknak, akik első lakásukat keresik. Pozitív folyamatot is elindított, ami főleg vidéki nagyvárosokban mutatkozhat meg, így a befektetők figyelme nagyobb vidéki városok felé fordult. Székesfehérvár például kiemelkedő célpont lett, mivel a lakásárak még beleférnek a 3%-os hitel által támogatott négyzetméterárba. A városban élő sok egyetemista és fiatal garantálja a magas bérbeadhatóságot, így a program várhatóan felpezsdíti a fehérvári ingatlanpiacot.