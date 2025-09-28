szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Albérlet vagy saját lakás?

2 órája

A szakértő megmondja: így csapott le az Otthon Start az albérletpiacra

Címkék#Budapest#Airbnb#Otthon Start#Ingatlanvadász#Movik Gabriella#albérlet#állampapír#Székesfehérvár#ingatlan#kiadó lakás

Ritkán látott fordulat: a budapesti albérletárak csökkenésnek indultak. Movik Gabriella, az Ingatlan Coach ingatlaniroda alapító tulajdonosa – aki az Ingatlanvadászokból is ismert – elárulja, milyen három tényező szabadította rá a piacra a kiadó lakások özönét. Az egyik közülük az Otthon Start Program.

Feol.hu

​Az elemzés középpontjában az Otthon Start Program áll, de Movik Gabriella szakértő szerint – sokaknak az Ingatlanvadászokból is ismerős lehet –  a bérleti díjak látványos zuhanása több, egyszerre ható jelenségre vezethető vissza, ami miatt megugrott a kiadó lakások kínálata Budapesten, miközben csökkent a bérlői kereslet. Véleménye szerint ez a tendencia vidéken is megfigyelhető, három okot említett.

Albérlet vagy saját lakás? Az Ingatlanvadászokból is ismert szakértő elárulja, hogyan hatott az Otthon Start az albérletekre Budapesten és vidéken.
Albérlet vagy saját lakás? Movik Gabriella ingatlanszakértő az Otthon Start hatásairól beszélt.
Fotó: Interjúalany

Állampapír,  Airbnb és Otthon Start

1. Állampapír-bumm

​Sokan kivették a pénzüket az állampapírokból, és stabilabb befektetésként ingatlanba helyezték át a tőkét. Ezeket az új lakásokat a tulajdonosok hosszútávú kiadásra szánják, ami rekord rövid idő alatt megnövelte a hosszútávú kiadási kínálatot.

2. Airbnb

​A rövid távú lakáskiadás leszavazása a VI. kerületben, kedvét szegte az Airbnb-ben utazónak, így azok az ingatlanok, amik eddig turistákat szolgáltak ki, most sorban kerülnek vissza a hagyományos, hosszútávú bérleti piacra, vagy éppen eladósorba. Ez az átcsoportosítás szintén jelentős kínálatnövekedést okoz.

​3. Az Otthon Start: Albérlet vagy saját lakás dilemma

A legdrasztikusabb hatást a szeptember 1-jén indult, 3%-os Otthon Start hitel váltotta ki. Movik Gabriella rávilágított egy kulcsszámra is.

Egy 50 millió forint körüli hitel törlesztőrészlete alig 230 ezer forint környékén van, ami megegyezik egy albérlet árával. Ez a kedvező törlesztőrészlet arra ösztönzi azokat a fizetőképes, úgynevezett "minőségi bérlőket", akik rendelkeznek megtakarítással, hogy inkább hitelt vegyenek fel, és saját lakást vásároljanak albérlet helyett. 

– tette hozzá.

Mindez pedig azt eredményezi a szakértő szerint, hogy kevesebb lett a bérlő, de sokkal több a kiadó lakás, ezért a bérleti díjak kénytelenek lefelé mozdulni.

Az Otthon Start kedvez a vidéknek

​Movik Gabriella szerint az Otthon Start egyértelműen nagyon jó könnyebbség azoknak, akik első lakásukat keresik. Pozitív folyamatot is elindított, ami főleg vidéki nagyvárosokban mutatkozhat meg, így a befektetők figyelme nagyobb vidéki városok felé fordult. Székesfehérvár például kiemelkedő célpont lett, mivel a lakásárak még beleférnek a 3%-os hitel által támogatott négyzetméterárba. A városban élő sok egyetemista és fiatal garantálja a magas bérbeadhatóságot, így a program várhatóan felpezsdíti a fehérvári ingatlanpiacot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu