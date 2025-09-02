szeptember 2., kedd

47 perce

Elindult a kormány otthonteremtési programja, az utca emberét kérdeztük a témában (Videó)

Kedvező feltételekkel indul a kormány új lakástámogatási programja: a hitelkamat 2,95%, a THM 3,04%, a futamidő pedig 5 és 25 év között alakulhat. Az Otthon Start programról az utca emberét kérdeztük.

Feol.hu
Elindult a kormány otthonteremtési programja, az utca emberét kérdeztük a témában (Videó)

Fotó: OTP

Szeptember 1-jei dátummal elindult az Otthon Start program, amit már nagyon sokan érdeklődve vártak. Az igényelhető kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint között igényelhető, a kamat a teljes futamidőre fix. A bank az alapesetben 30 ezer forintos ügyfélminősítési díjat is elengedi. 

Otthon start
Otthon Start, elindult a program
Fotó: Hitelfórum

Azok is jól járhatnak, akik piaci hitelt is igényelnek az Otthon Start kölcsön mellé: a „Kamatkedvezmény DUO” akció keretében egy 10 évig fix kamatozású piaci kölcsön kamata mindössze 5,85% lehet, ami szintén kedvezőnek számít a jelenlegi környezetben.

Otthon Start program az utca ember szerint

Mindez azt mutatja, hogy az Otthon Start program a piacon is versenyképes tud lenni, annak ellenére, hogy államilag támogatott, és a bankok számára minimális rajta az árrés. Sárbogárdon kérdeztük az utca emberét, hogyan látják a lehetőséget, vélemények a videóban.

 

