Szerencsejáték

12 perce

Nyereményeső: Ezeket a számokat húzták ki a Ötöslottón! 1,2 milliárd forint a tét!

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Nótár Mary#Opitz Barbi#Hatoslottó#ötöslottó főnyeremény#húzás#nyerőszámok#sorsolás#koncert#nyeremény

​Egészen elképesztő, 1 milliárd 200 millió forint várt arra a szerencsésre, aki jól megtippelte azt az öt számot, ami bizonyára teljesen megváltoztatja majd az életét. Íme az Ötöslottó 38. játékhetének nyerőszámai!

Feol.hu

​Valóban csodálatos hét áll a hátunk mögött. Miközben a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából folytatódott az ingyenes koncertshow Fejér vármegyében, többek között Nótár Mary, Fásy Ádám és Opitz Barbi robbantották fel a színpadot Sárbogárdon, illetve Velencén, elvitték a Hatoslottó több százmilliós főnyereményét. Szeptember 20-án, szombaton azonban még magasabb szintre léptünk, jött az Ötöslottó, a tét 1 milliárd 200 millió forint volt.

Képzeld el, mit vennél 1,2 milliárd forintból! Nézd meg az Ötöslottó 38. hetének nyerőszámait, hátha már nem kell álmodoznod.
Elő a szelvényekkel! Megvannak az ötöslottó nyerőszámai.
Forrás:  Shutterstock

A szerencsés nyertes a fődíjból nemcsak egy gyönyörű házat, lakást vagy autót vehet, de körbeutazhatja a világot is. Nem hiába, ez egy olyan álomnyeremény, amire sokaknak fájt a foga. Fejér vármegye is lottólázban égett; ki a szerettei szülinapi dátumaiban, ki a kedvenc számaiban, míg mások a random nyerőszámokban bízva szelvénnyel a kezében ült le a TV-képernyő elé. A Duna TV ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. A műsorvezetők Tótfalusi Fanni és Freddie voltak. A Szerencseszombat színpadán Zabos Regina énekesnő és a Magashegyi Underground is fellépett.

Ötöslottó 38. hetének nyerőszámai

Jokerszámok: 3, 6, 7, 1, 5, 7 - nem volt telitalálatos

Ötöslottó nyerőszámok: 15, 35, 72, 77, 90,

Nyeremények

5 találatos: 0 db
4 találat: 23 db - 1 979 645 Ft
3 találat: 1801 db - 27690 Ft
2 találat: 57 147 db - 3300 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

 

