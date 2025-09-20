Nyereményeső: Ezeket a számokat húzták ki a Ötöslottón! 1,2 milliárd forint a tét!

​Valóban csodálatos hét áll a hátunk mögött. Miközben a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából folytatódott az ingyenes koncertshow Fejér vármegyében, többek között Nótár Mary, Fásy Ádám és Opitz Barbi robbantották fel a színpadot Sárbogárdon, illetve Velencén, elvitték a Hatoslottó több százmilliós főnyereményét. Szeptember 20-án, szombaton azonban még magasabb szintre léptünk, jött az Ötöslottó, a tét 1 milliárd 200 millió forint volt.

Elő a szelvényekkel! Megvannak az ötöslottó nyerőszámai.

Forrás: Shutterstock

A szerencsés nyertes a fődíjból nemcsak egy gyönyörű házat, lakást vagy autót vehet, de körbeutazhatja a világot is. Nem hiába, ez egy olyan álomnyeremény, amire sokaknak fájt a foga. Fejér vármegye is lottólázban égett; ki a szerettei szülinapi dátumaiban, ki a kedvenc számaiban, míg mások a random nyerőszámokban bízva szelvénnyel a kezében ült le a TV-képernyő elé. A Duna TV ezúttal is élőben közvetítette az Ötöslottó sorsolását. A műsorvezetők Tótfalusi Fanni és Freddie voltak. A Szerencseszombat színpadán Zabos Regina énekesnő és a Magashegyi Underground is fellépett.

Ötöslottó 38. hetének nyerőszámai

Jokerszámok: 3, 6, 7, 1, 5, 7 - nem volt telitalálatos

Ötöslottó nyerőszámok: 15, 35, 72, 77, 90,

Nyeremények

5 találatos: 0 db

4 találat: 23 db - 1 979 645 Ft

3 találat: 1801 db - 27690 Ft

2 találat: 57 147 db - 3300 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.