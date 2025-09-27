szeptember 27., szombat

Hihetetlen! Elvitték a Joker főnyereményét, az Ötöslottó már a másfél milliárdot is felülmúlja

Már több hete halmozódik Magyarország legnépszerűbb szerencsejátékának főnyereménye, a tét közel 1 milliárd 400 millió forint volt. Mutatjuk, hogy milyen nyerőszámokat húzták ki az Ötöslottó e heti sorsolásán szombat este.

Feol.hu

Az Ötöslottó 39. heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A Skandináv Lottón és a Hatoslottó  hétközi húzásán több tucatnyian is közel álltak, hogy multimilliomos legyenek, ám végül nem volt telitalálatos szelvény, a főnyeremény tovább halmozódik. Az Ötöslottó kihúzott számait ismét országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk. Szeptember 27-én 1 milliárd 373 millió forintot ért a telitalálatos szelvény, gépi sorsolás volt. A Duna TV Szerencse Szombat sztárvendége az Edda Művek voltak Pataky Attila vezérletével. Természetesen az örökzöld sláger, a Kör című szám is elhangzott. 

Igazi álomnyereményt értek az Ötöslottó szeptember 27-én kihúzott nyerőszámai. A nyerő kombinációt eltaláló szerencsés 1 milliárd 373 millió vághatott zsebre.
Több mint 1 milliárd volt a tét. Mutatjuk az Ötöslottó nyertes számait.
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Ötöslottó és Joker nyerőszámok a 39. játékhéten

Jokker: 7, 3, 5, 6, 7, 9
1 db telitalálatos - 139 millió 493 ezer 540 Forint

 

Ötöslottó nyerőszámok: 5, 14, 26, 31, 54 

Nyeremények:

5 találatos: 0 db
4 találat:  36 db - 1.255.245 Ft
3 találat: 2906 db - 17.030 Ft
2 találat:  69.539 db - 2690 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.

 

 

