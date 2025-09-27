Hihetetlen! Elvitték a Joker főnyereményét, az Ötöslottó már a másfél milliárdot is felülmúlja

Az Ötöslottó 39. heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A Skandináv Lottón és a Hatoslottó hétközi húzásán több tucatnyian is közel álltak, hogy multimilliomos legyenek, ám végül nem volt telitalálatos szelvény, a főnyeremény tovább halmozódik. Az Ötöslottó kihúzott számait ismét országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk. Szeptember 27-én 1 milliárd 373 millió forintot ért a telitalálatos szelvény, gépi sorsolás volt. A Duna TV Szerencse Szombat sztárvendége az Edda Művek voltak Pataky Attila vezérletével. Természetesen az örökzöld sláger, a Kör című szám is elhangzott.

Több mint 1 milliárd volt a tét. Mutatjuk az Ötöslottó nyertes számait.

Ötöslottó és Joker nyerőszámok a 39. játékhéten

Jokker: 7, 3, 5, 6, 7, 9

1 db telitalálatos - 139 millió 493 ezer 540 Forint

Ötöslottó nyerőszámok: 5, 14, 26, 31, 54

Nyeremények:

5 találatos: 0 db

4 találat: 36 db - 1.255.245 Ft

3 találat: 2906 db - 17.030 Ft

2 találat: 69.539 db - 2690 Ft

