1 órája
Ötöslottó: kihúzták a milliárdokat érő nyerőszámokat, nézze meg!
Elképesztő álomnyereményt vihetett haza Fortuna kegyeltje szombat este Magyarország legnépszerűbb szerencsejátékán. Szeptember 13-án, az idei év 37. játékhetében a tét nem volt kisebb, mint 1,08 milliárd forint, ami garantáltan megváltoztatja az Ötöslottó nyertes életét.
Nem is kell mondanunk, hogy az Ötöslottó egész héten izgalomba tartotta az országot. Ezt az összeget ugyanis már nem lehet csak úgy kézlegyintéssel elintézni. Mindenki másképpen játszik, és más módszert követve választja ki azokat a számokat, amelyektől az álomnyereményt várja. Van, aki a fix számokra esküszik, míg mások az elmúlt húzások, sorsolások leggyakoribb nyerőszámait veszi alapul. Akárhogy is, ma este, szeptember 13-án, több mint 1 milliárd forint volt a tét az Ötöslottón. A Duna TV (Szerencse Szombat) pedig ismét élőben közvetítette a legnépszerűbb szerencsejáték 37. heti húzást.
Ötöslottó: Lássuk, kinek volt ma mázlija!
Előző héten 25 darab négytalálatos volt, ennyien voltak közel az álom megvalósulásához. Nézzük meg együtt, hogy kivel volt ezúttal a Fortuna. Íme az Ötöslottó nyerőszámai a 37. játékhéten: 4, 7, 36, 86, 90
5 találatos: 0 db
4 találat: 36 db - 1 309 380 Ft
3 találat: 2 554 db - 20 215 Ft
2 találat: 75 164 db - 2 600 Ft
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
Végül pedig, hoztunk egy kis kedvcsináló videót az „őskorból" a holnapi Hatoslottó sorsoláshoz is. A tét, több mint fél milliárd forint.