2 órája
Íme, a nyerő ötös: mutatjuk az Ötöslottó 36. heti nyerőszámait
Közel 1 milliárd volt a tét. Mutatjuk, hogy milyen nyerőszámokat húzták ki az Ötöslottó e heti sorsolásán szombat este.
Az Ötöslottó heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A Skandináv Lottón ketten is elvitték a főnyereményt, míg a Hatoslottó hétközi húzásán 44-en is közel álltak, hogy multimilliomos legyenek. Az Ötöslottó kihúzott számait ismét országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk. Szeptember 6-án 912 millió forintot ért a telitalálatos szelvény. A Duna TV a Szerencse Szombaton.
Ötöslottó: A 36. játékhéten az alábbi nyerőszámok értek közel 1 milliárdot!
A nyerő számok: 2, 18, 40, 45, 47
5 találatos: 0 db
4 találat: 25 db - 1 800 000 Ft
3 találat: 1 902 db - 25 915 Ft
2 találat: 59 002 db - 3 160 Ft
További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.
A Hatoslottó ünnepel
Tudta-e? A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulását nagyszabású, ingyenes koncertsorozattal ünnepli, amelynek Fejér vármegye is kiemelt célpontja. Összesen hat településre látogat el a nemzeti lottótársaság látványos kamionszínpada. A koncertsorozatot a megyében Vál nyitja meg vasárnap 18 órakor. Ha kíváncsi, milyen sztárok lépnek a színpadra kattintson a részletekért.