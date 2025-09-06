Íme, a nyerő ötös: mutatjuk az Ötöslottó 36. heti nyerőszámait

Az Ötöslottó heti sorsolása ismét izgalomban tartotta a játékosokat, hiszen a szerencse bármikor bárki mellé állhat. A Skandináv Lottón ketten is elvitték a főnyereményt, míg a Hatoslottó hétközi húzásán 44-en is közel álltak, hogy multimilliomos legyenek. Az Ötöslottó kihúzott számait ismét országszerte milliók várták, és sokan reménykedtek benne, hogy a saját szelvényükön is visszaköszönnek a nyerő kombinációk. Szeptember 6-án 912 millió forintot ért a telitalálatos szelvény. A Duna TV a Szerencse Szombaton.

Közel 1 milliárd volt a tét. Mutatjuk az Ötöslottó nyertes számait.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock



Ötöslottó: A 36. játékhéten az alábbi nyerőszámok értek közel 1 milliárdot!

A nyerő számok: 2, 18, 40, 45, 47

5 találatos: 0 db

4 találat: 25 db - 1 800 000 Ft

3 találat: 1 902 db - 25 915 Ft

2 találat: 59 002 db - 3 160 Ft

További részletek a Szerencsejáték Zrt. oldalán.