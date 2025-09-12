33 perce
Székesfehérvár tehetséges diákjait díjazták a Városházán
Ünnepélyes keretek között került sor a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület ösztöndíjátadó ünnepségére csütörtökön a Városházán. Az ösztöndíjasokat és felkészítő tanáraikat Cser-Palkovics András polgármester, egyesületi elnök köszöntötte.
Öt középiskolás diák részesült a 2025/2026-os tanév kezdetén a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület ösztöndíjában. Az egyesület azokat a fehérvári diákokat segíti ösztöndíjjal, akik az országos tanulmányi versenyeken kimagasló helyezést értek el. Őket és felkészítő tanáraikat fogadta csütörtök délután a Városházán Cser-Palkovics András polgármester, egyesületi elnök, s adta át részükre az elismerést tanúsító okleveleket.
Ösztöndíj: elismerés és motiváció
A Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület és a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány közös szervezésében valósul meg egy új program elindítása, amely a székesfehérvári középiskolák kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákjait díjazza. – Mindig lesznek olyan fiatalok a városban, akik meghatározó országos oktatási versenyeken is szép eredményeket érnek el. Célunk, hogy támogassuk, segítsük a fiatalok további fejlődését, és egyúttal megköszönjük az őket felkészítő pedagógusok munkáját is – mondta Cser-Palkovics András, hozzáfűzve, céljuk, hogy ösztönözzék a diákokat a tanulásra, a még jobb tanulmányi eredmények elérésére és a tanulmányi versenyeken való részvételre.
Sipos Imre egyesületi tag, köznevelésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy tizenegy országos tanulmányi versenyt választottak ki, amelyek első húsz helyezettjei között kellett szerepelniük az ösztöndíjra jelentkezőknek. – Egy tanulmányi versenyre felkészülni ugyanolyan nehéz, mint egy művészeti vagy sportversenyre: a tudás mellett óriási kitartás, türelem és gyakorlás kell hozzá. A mai világban, amikor rengeteg hatás éri a fiatalokat, nem könnyű ott ülni a matekpélda mellett vagy a latin szövegek felett, ezért nagyon nagy elismerés illet minden olyan tanulót, aki ma Magyarországon tanulmányi versenyen indul, nem feledkezve meg családjaikról és pedagógusaikról sem, akik segítik és támogatják őket ezen az úton – fogalmazott Sipos Imre.
Az ösztöndíjra a Székesfehérváron élő és a fehérvári iskolákban tanuló diákok pályázhattak. 11 sikeres pályázat érkezett, négy iskolából. A bíráló bizottság döntése nyomán az öt legkiválóbb eredményt elérő tanuló részesült díjazásban. A díjazottak között volt technikumban, egyházi iskolában és állami fenntartású gimnáziumban tanuló diák is, így Székesfehérvár teljes oktatási palettája képviseltette magát.
Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület ösztöndíjátadóFotók: Fehér Gábor
Ösztöndíjasok
A Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület ösztöndíjában részesült
- Ágoston Noémi, Kisalföldi ASzC Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola – felkészítő tanára: Kissné Kiss Judit
- Vallyon Éva, Ciszterci Szent István Gimnázium – felkészítő tanára: Kis-Pál Zsuzsanna
- Both Bendegúz, Ciszterci Szent István Gimnázium – felkészítő tanára: Kis-Pál Zsuzsanna
- Bancsó Blanka, Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola – felkészítő tanára: Gajda Péter Pál
- Fejér-Farkas Gergely, Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda – felkészítő tanára: Pintér Regina
Frissen Fejérből
- Rendhagyó módon kezdődött az ARSO tárulati ülése
- Új járdát kapnak a panelházak lakói – kényelmesebb lesz a közlekedés
- Politikai gyilkosság az USA-ban, mi vár Magyarországra?
- Az űrkutatásról szóló előadással kezdi a tanévet az MCC
- Örökös Ökoiskola címet nyert a csóri általános iskola