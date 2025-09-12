Székesfehérvár tehetséges diákjait díjazták a Városházán

Öt középiskolás diák részesült a 2025/2026-os tanév kezdetén a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület ösztöndíjában. Az egyesület azokat a fehérvári diákokat segíti ösztöndíjjal, akik az országos tanulmányi versenyeken kimagasló helyezést értek el. Őket és felkészítő tanáraikat fogadta csütörtök délután a Városházán Cser-Palkovics András polgármester, egyesületi elnök, s adta át részükre az elismerést tanúsító okleveleket.

A Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület ösztöndíja

Fotó: Fehér Gábor

Ösztöndíj: elismerés és motiváció

A Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület és a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány közös szervezésében valósul meg egy új program elindítása, amely a székesfehérvári középiskolák kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diákjait díjazza. – Mindig lesznek olyan fiatalok a városban, akik meghatározó országos oktatási versenyeken is szép eredményeket érnek el. Célunk, hogy támogassuk, segítsük a fiatalok további fejlődését, és egyúttal megköszönjük az őket felkészítő pedagógusok munkáját is – mondta Cser-Palkovics András, hozzáfűzve, céljuk, hogy ösztönözzék a diákokat a tanulásra, a még jobb tanulmányi eredmények elérésére és a tanulmányi versenyeken való részvételre.

Sipos Imre egyesületi tag, köznevelésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy tizenegy országos tanulmányi versenyt választottak ki, amelyek első húsz helyezettjei között kellett szerepelniük az ösztöndíjra jelentkezőknek. – Egy tanulmányi versenyre felkészülni ugyanolyan nehéz, mint egy művészeti vagy sportversenyre: a tudás mellett óriási kitartás, türelem és gyakorlás kell hozzá. A mai világban, amikor rengeteg hatás éri a fiatalokat, nem könnyű ott ülni a matekpélda mellett vagy a latin szövegek felett, ezért nagyon nagy elismerés illet minden olyan tanulót, aki ma Magyarországon tanulmányi versenyen indul, nem feledkezve meg családjaikról és pedagógusaikról sem, akik segítik és támogatják őket ezen az úton – fogalmazott Sipos Imre.

Az ösztöndíjra a Székesfehérváron élő és a fehérvári iskolákban tanuló diákok pályázhattak. 11 sikeres pályázat érkezett, négy iskolából. A bíráló bizottság döntése nyomán az öt legkiválóbb eredményt elérő tanuló részesült díjazásban. A díjazottak között volt technikumban, egyházi iskolában és állami fenntartású gimnáziumban tanuló diák is, így Székesfehérvár teljes oktatási palettája képviseltette magát.