Napsütéses ősz és lecsó illata lengte be Cece főterét (Videó)

A Cecei Őszköszöntő és Lecsófőző Fesztivál mára hagyománnyá vált a település életében. Vajai-Kovács Viktória, a művelődési ház igazgatója elmondta: - Mostanra hagyománnyá vált nálunk az őszköszöntés és a lecsófőzés. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről évre egyre többen kapcsolódnak be, és a közösség egyre színesebb programokat élvezhet együtt. -

Az őszköszöntő rendezvény főszervezője Vajai-Kovács Viktória vidáman hívta az érdeklődőket a rendezvényre! Fotó: Bokányi Zsolt

Varga János polgármester szintén hangsúlyozta a rendezvény összetartó erejét:

A falu egy emberként mozdul meg a fesztivál kapcsán – mindenki hozzátette a maga részét. Számomra külön megtiszteltetés volt, hogy idén a lecsófőző verseny zsűrijében is helyet foglalhattam.

Varga János polgármester. Fotó: Bokányi Zsolt

A fesztivál egyik legnépszerűbb része a lecsófőző verseny volt, ahol csapatok bográcsai rotyogtak egymás mellett: a klasszikus magyar lecsó mellett különleges ízvilágú, pikáns és zöldséges változatok is készültek. A megmérettetés végén a zsűri az alábbi sorrendet hirdette ki:

Cecei Református Egyház

Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Cece Nagyközség Önkormányzata

A „Legszebb tálalás” különdíját a Cecei Óvoda és Bölcsőde vihette haza.

Őszköszöntő jövőre is!

A szervezők azonban nemcsak a gasztronómiára gondoltak. Színpadi produkciók, néptáncbemutatók, koncertek és gyerekprogramok színesítették a napot. A helyiek és a környékbeli vendégek közösen élvezték a változatos kínálatot, amely minden korosztály számára tartogatott élményeket. A Cecei Őszköszöntő és Lecsófőző Fesztivál ismét bizonyította, hogy a közös főzés, a zene és a jókedv erősíti a település közösségét. A szervezők ígérete szerint jövőre is visszatér a fesztivál, hogy újra összekovácsolja a falut és vendégeit.