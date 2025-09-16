Őszi Vigasság Polgárdiban: mutatjuk a programokat

A hagyományos szüreti felvonulás mellett egész napos programokkal készül Polgárdi az Őszi Vigasságra, amely szeptember 20-án, szombaton lesz a Városháza mögötti területen.

Ahogy azt az erről szóló plakát is taglalja, a szüreti felvonulás délelőtt 10 órakor kezdődik és a település több utcájában megcsodálhatók majd a menetben résztvevők. Délután 13 órától aztán érkezik Dudar Feri, de ugyanekkor kezdődnek a gyermek programok is: körhinta, népi játszó és ugrálóvár. 14 órától már az óriásbábos utcaszínház indul, 15 órától pedig a csákberényi csikósok lovas bemutatója következik.







