37 perce

Őszi Vigasság Polgárdiban: mutatjuk a programokat

Címkék#Polgárdi#Dudar Feri#szüreti felvonulás

Óriásbábos utcaszínház, Dudar Feri, szüreti felvonulás és lovas bemutató – pár nap és jön a Polgárdi Őszi Vigasság.

Déri Brenda
Őszi Vigasság Polgárdiban: mutatjuk a programokat

Forrás: Polgárdi Város Önkormányzata (Dániel Ádám)

A hagyományos szüreti felvonulás mellett egész napos programokkal készül Polgárdi az Őszi Vigasságra, amely szeptember 20-án, szombaton lesz a Városháza mögötti területen. 

Ahogy azt az erről szóló plakát is taglalja, a szüreti felvonulás délelőtt 10 órakor kezdődik és a település több utcájában megcsodálhatók majd a menetben résztvevők. Délután 13 órától aztán érkezik Dudar Feri, de ugyanekkor kezdődnek a gyermek programok is: körhinta, népi játszó és ugrálóvár. 14 órától már az óriásbábos utcaszínház indul, 15 órától pedig a csákberényi csikósok lovas bemutatója következik.


 


 

 

