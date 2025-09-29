szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanítási szünetek

1 órája

Az őszi szünet és a tanév többi megállója – mutatjuk a pontos dátumokat

Címkék#dátumok#munkanap#őszi szünet#tanév

Szinte még el sem kezdődött a tanév, de mindjárt itt az első hosszabb pihenő a diákok számára. Az őszi szünet ideje remek alkalom egy kis kikapcsolódásra a diákoknak és a családoknak egyaránt.

Feol.hu

Az őszi szünet a 2025-2026-os tanévben október 23-tól november 2-ig tart, ami tökéletes alkalom egy kis feltöltődésre a diákoknak és a családoknak egyaránt. A szünet alatt érdemes előre tervezni a programokat, kirándulásokat vagy egyszerűen a pihenést.

őszi szünet
Már nem kell sokat várni az idei őszi szünetre
Forrás: Shutterstock

Az őszi szünet után nem kell sokat várni a hosszú téli szünetre sem

  • Téli szünet: december 20-tól január 4-ig.
  • Tavaszi szünet: április 2-től április 12-ig.

További, a tanévre vonatkozó fontos dátumok, ünnepnapok, hosszú hétvégék

  • Szombati munkanap várható október 4 és december 13-án.
  • Nemzeti ünnep hosszú hétvége: október 23–26. (csütörtök-vasárnap)
  • Karácsonyi hosszú hétvége: december 24–28. (szerda-vasárnap)
  • A tanév első féléve 2026. január 23-án ér véget. 
  • Utolsó tanítási nap pedig június 19.
  • Hosszú hétvége: május 1-től május 3-ig és május 23-tól május 25-ig.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu