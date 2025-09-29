Tanítási szünetek 1 órája

Az őszi szünet és a tanév többi megállója – mutatjuk a pontos dátumokat

Szinte még el sem kezdődött a tanév, de mindjárt itt az első hosszabb pihenő a diákok számára. Az őszi szünet ideje remek alkalom egy kis kikapcsolódásra a diákoknak és a családoknak egyaránt.

Az őszi szünet a 2025-2026-os tanévben október 23-tól november 2-ig tart, ami tökéletes alkalom egy kis feltöltődésre a diákoknak és a családoknak egyaránt. A szünet alatt érdemes előre tervezni a programokat, kirándulásokat vagy egyszerűen a pihenést. Már nem kell sokat várni az idei őszi szünetre

Forrás: Shutterstock Az őszi szünet után nem kell sokat várni a hosszú téli szünetre sem Téli szünet: december 20-tól január 4-ig.

december 20-tól január 4-ig. Tavaszi szünet: április 2-től április 12-ig. További, a tanévre vonatkozó fontos dátumok, ünnepnapok, hosszú hétvégék Szombati munkanap várható október 4 és december 13-án.

várható október 4 és december 13-án. Nemzeti ünnep hosszú hétvége: október 23–26. (csütörtök-vasárnap)

október 23–26. (csütörtök-vasárnap) Karácsonyi hosszú hétvége: december 24–28. (szerda-vasárnap)

december 24–28. (szerda-vasárnap) A tanév első féléve 2026. január 23-án ér véget.

Utolsó tanítási nap pedig június 19.

Hosszú hétvége: május 1-től május 3-ig és május 23-tól május 25-ig.

