Megéri Szabadbattyánba látogatni – mutatós őszi fotópont készült

Dég után Szabadbattyánban is elkészült az őszi dekoráció. A kompozíció éke egy hatalmas tökhintó, de több erdei állat, szalmabála, kukoricacsuhé és további őszt idéző elemek is megtalálhatók az összeállításban.

Fotópontként is helytáll Battyán őszi dekorációja

Forrás: Móricz Zsigmond Művelődési Ház FB-oldal

Mutatós őszi dekoráció Szabadbattyánban

Az akár fotópontként is szolgáló dekorációt már voltak, akik kipróbáltak egy-egy kép erejéig. De a művelődési ház minden helyit arra buzdít a közösségi oldalán, hogy látogassanak el minél többen, akár öltözzenek be és készítsenek fotókat.

Könnyen lehet, hogy ez lesz Fejér megye egyik leghangulatosabb őszi dekorációja.