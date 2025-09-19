Őszi dekoráció
Megéri Szabadbattyánba látogatni – mutatós őszi fotópont készült
Látványos őszi dekoráció díszíti Szabadbattyánt.
Dég után Szabadbattyánban is elkészült az őszi dekoráció. A kompozíció éke egy hatalmas tökhintó, de több erdei állat, szalmabála, kukoricacsuhé és további őszt idéző elemek is megtalálhatók az összeállításban.
Mutatós őszi dekoráció Szabadbattyánban
Az akár fotópontként is szolgáló dekorációt már voltak, akik kipróbáltak egy-egy kép erejéig. De a művelődési ház minden helyit arra buzdít a közösségi oldalán, hogy látogassanak el minél többen, akár öltözzenek be és készítsenek fotókat.
Könnyen lehet, hogy ez lesz Fejér megye egyik leghangulatosabb őszi dekorációja.
