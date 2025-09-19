szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi dekoráció

2 órája

Megéri Szabadbattyánba látogatni – mutatós őszi fotópont készült

Címkék#ősz#dekoráció#Szabadbattyán

Látványos őszi dekoráció díszíti Szabadbattyánt.

Déri Brenda
Megéri Szabadbattyánba látogatni – mutatós őszi fotópont készült

Forrás: Móricz Zsigmond Művelődési Ház FB-oldal

Dég után Szabadbattyánban is elkészült az őszi dekoráció. A kompozíció éke egy hatalmas tökhintó, de több erdei állat, szalmabála, kukoricacsuhé és további őszt idéző elemek is megtalálhatók az összeállításban. 

őszi dekoráció
Fotópontként is helytáll Battyán őszi dekorációja
Forrás: Móricz Zsigmond Művelődési Ház FB-oldal

Mutatós őszi dekoráció Szabadbattyánban

Az akár fotópontként is szolgáló dekorációt már voltak, akik kipróbáltak egy-egy kép erejéig. De a művelődési ház minden helyit arra buzdít a közösségi oldalán, hogy látogassanak el minél többen, akár öltözzenek be és készítsenek fotókat. 

Könnyen lehet, hogy ez lesz Fejér megye egyik leghangulatosabb őszi dekorációja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu