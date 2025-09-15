Őszi bringás reggelivel várják a munkába igyekvőket

A tavaszi kihívás után, indul az őszi Bringázz a munkába! kampány, mely a Magyar Kerékpárosklub szervezésében, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával valósul meg. Sárszentmihályon őszi bringás reggelivel várják a kerékpárral érkezőket kedden a közösségi ház (Fő út 54.) előtt 7.00 és 9.00 óra között a készlet erejéig!