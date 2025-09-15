Frissen Fejérből
47 perce
Őszi bringás reggelivel várják a munkába igyekvőket
A Bringázz a munkába kampány keretein belül bringás reggeli várja a kétkeréken érkezőket Sárszentmihályon szeptember 16-án, kedd reggel. Érdemes lesz gyorsan pedálozni, mert csak a készlet erejéig jár a reggeli!
Forrás: Kisalföld.hu
Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld
A tavaszi kihívás után, indul az őszi Bringázz a munkába! kampány, mely a Magyar Kerékpárosklub szervezésében, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával valósul meg. Sárszentmihályon őszi bringás reggelivel várják a kerékpárral érkezőket kedden a közösségi ház (Fő út 54.) előtt 7.00 és 9.00 óra között a készlet erejéig!
Frissen Fejérből
- Vastag Csaba vitte a prímet a falunapon – így bulizott a közönség (videó)
- Parlagfűben gázol Fejér megye
- Székesfehérvár tehetséges diákjait díjazták a Városházán
- Rendhagyó módon kezdődött az ARSO tárulati ülése
- Új járdát kapnak a panelházak lakói – kényelmesebb lesz a közlekedés
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre