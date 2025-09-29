szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tippek egy háziorvostól az őszi meghűlés ellen

1 órája

Őszi betegségekről vallott a háziorvos, ezek az otthoni praktikák aranyat érnek

Címkék#háziorvos#felső légúti fertőzés#megfázás

A tanévkezdéssel és az őszi lehűléssel általában kéz a kézben jár a megfázás és a lebetegedés. Sajnos most sincs ez másképp és ugyan még nincsenek túl sokan a tipikus őszi betegségekkel bajlódók, de ez a háziorvos szerint egy-két hét múlva már változni fog.

Déri Brenda
Őszi betegségekről vallott a háziorvos, ezek az otthoni praktikák aranyat érnek

Egyre többeket érintenek majd az őszi betegségek.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Pixel-Shot

Nagyrészt vírusos eredetű felső légúti megbetegedéssel fordulnak a betegek háziorvoshoz, de jelenleg még jó a helyzet, egy-két hét múlva azonban megnőhet az őszi betegségekben szenvedők száma – ismertette a helyzetet Bráth Endre háziorvos. 

őszi betegségek
Egyre többeket érintenek majd az őszi betegségek.
Fotó: Pixel-Shot / Forrás:  Shutterstock

A vírusos eredetű felső légúti megbetegedés tünetei jelzik az őszi betegségeket

De mikor érdemes a betegnek orvoshoz fordulni? Egyből, ha rosszul érzi magát vagy várjon néhány napot hátha jobban lesz?

Az a tünetektől és súlyosságuktól függ – kezdte kérdésünkre Bráth Endre, majd elmondta: ha enyhék a tünetek, akkor még lehet próbálkozni házi praktikákkal, vitaminnal, forró italokkal, gyömbéres citromos teával és az ágynyugalommal, de, ha súlyosbodik, tartósan magas a beteg láza, sárgás-zöldes váladék jön az orrából vagy ilyet köhög fel, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel ilyen esetekben már szükséges az antibiotikumos kezelés. Hangsúlyozta ugyanekkor, hogy az antibiotikum szedését a súlyosabb felső légúti megbetegedéseknél javasolják, hiszen azok a normál baktériumflórákat is kiirtják, ezért is szokták probiotikumokat is ajánlani az antibiotikumok mellé.

A felső légúti megbetegedések az egy évnél fiatalabbakat, akiknek az immunrendszerük még nincs teljesen kifejlődve, valamint az időseket, akiknél általában más betegségek is fennállnak már, veszélyeztetik jobban. Éppen ezért elsődlegesen a megelőzésre kell fókuszálni: maszk használat, sűrűbb kézmosás, vitaminok szedése.

Bráth Endre azt javasolja, hogy, aki csak teheti az vásároljon a patikában pulzoximétert, amely méri a véroxigénszintet. A megfelelő a 100 százalék körüli érték, ám 92 százalék alatt már érdemes orvossal konzultálni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu