Őszi betegségekről vallott a háziorvos, ezek az otthoni praktikák aranyat érnek

Nagyrészt vírusos eredetű felső légúti megbetegedéssel fordulnak a betegek háziorvoshoz, de jelenleg még jó a helyzet, egy-két hét múlva azonban megnőhet az őszi betegségekben szenvedők száma – ismertette a helyzetet Bráth Endre háziorvos.

Egyre többeket érintenek majd az őszi betegségek.

A vírusos eredetű felső légúti megbetegedés tünetei jelzik az őszi betegségeket

De mikor érdemes a betegnek orvoshoz fordulni? Egyből, ha rosszul érzi magát vagy várjon néhány napot hátha jobban lesz?

Az a tünetektől és súlyosságuktól függ – kezdte kérdésünkre Bráth Endre, majd elmondta: ha enyhék a tünetek, akkor még lehet próbálkozni házi praktikákkal, vitaminnal, forró italokkal, gyömbéres citromos teával és az ágynyugalommal, de, ha súlyosbodik, tartósan magas a beteg láza, sárgás-zöldes váladék jön az orrából vagy ilyet köhög fel, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, mivel ilyen esetekben már szükséges az antibiotikumos kezelés. Hangsúlyozta ugyanekkor, hogy az antibiotikum szedését a súlyosabb felső légúti megbetegedéseknél javasolják, hiszen azok a normál baktériumflórákat is kiirtják, ezért is szokták probiotikumokat is ajánlani az antibiotikumok mellé.

A felső légúti megbetegedések az egy évnél fiatalabbakat, akiknek az immunrendszerük még nincs teljesen kifejlődve, valamint az időseket, akiknél általában más betegségek is fennállnak már, veszélyeztetik jobban. Éppen ezért elsődlegesen a megelőzésre kell fókuszálni: maszk használat, sűrűbb kézmosás, vitaminok szedése.

Bráth Endre azt javasolja, hogy, aki csak teheti az vásároljon a patikában pulzoximétert, amely méri a véroxigénszintet. A megfelelő a 100 százalék körüli érték, ám 92 százalék alatt már érdemes orvossal konzultálni.