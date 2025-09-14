szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

20°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újra a helyén

1 órája

Megszépült a patika cégére

Címkék#Fő utca#Órajáték#Játékország#országzászló patika#Ecsedi Mária#cégér

Sokan hiányolták az Országzászló Patika rövid időre eltűnt cégjelzését, amely a napokban felújítva került vissza a helyére.

Tóth Sándor

A fehérvári belváros egyik míves cégérét – a gyógyítás szimbólumát, a kehelyre tekeredő kígyóval egy díszes fémzászlón – közel három évtizede helyezték el a Fő utca és az Országzászló tér saroképületén. Nem csoda, ha hiánya hamar feltűnt a város lakóinak, viszont gyorsan felfedezték azt is, hogy megszépülve ismét a helyére került.

Az Országzászló Patika felújított cégére
Az Országzászló Patika felújított cégére
Fotó: Ackerl Ilona

Schneider Attila, a gyógyszertár vezetője elmondta lapunknak, már nemcsak az időjárás hatása volt látható az 1997-ben készült cégéren. Egy teherautó okozta sérülés miatt rézlemez-kovácsoltvas kombinációjú zászlója a levegőben lógott. Ezért a belváros arculatát meghatározó művészi kivitelű cégérek alkotójához, Ecsedi Máriához fordultak a javítás és felújítás érdekében. Ő gondoskodott az augusztus 11-én leszerelt, majd szeptember 2-án visszakerült cégjellel kapcsolatos munkálatok elvégzéséről.

Fehérvár művészeti életének jeles képviselőjétől, Ecsedi Máriától megtudtuk – az ő nevéhez kötődik a belváros cégérein kívül többek között az Órajáték figuráinak tervezése, illetve a fesztiválok művészzászlóinak tervezése/kivitelezése is –, a patikacégér felújítását a móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítványnál Diós Jenő díszítőkovács végezte. Az ő mestermunkáját dicséri 28 évvel ezelőtti megvalósítása is. A művésznő ajánlja olvasóinknak, hogy következő városi sétájuk alkalmával nézzék meg az Országzászló Patika megszépült cégérét.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Azonkívül, hogy időszerűnek tűnik egy-egy régebbi cégér felújítása, aktuális szót ejteni arról is, mi történik, ha elveszti funkcióját a cégjel, vagyis megszűnik az épületben az üzlet, vendéglátóhely, egyéb vállalkozás, ahová ki volt helyezve. Konkrét példa erre a Fő utca kedvelt játékboltja, a Játékország. Mint arról a nyár folyamán hírt adtunk, több mint hat évtized után kényszerült döntést hozni a Korona Zrt. az üzlet bezárásáról, mivel veszteségessé vált. A Játékország csodálatos cégérét, a mesebeli járművel együtt utazó huszárt és kalapos hölgyet is Ecsedi Mária álmodta meg 34 évvel ezelőtt, 1991-ben. Jó hír az alkotótól: a Játékország leszerelésre kerülő cégérét a Szent István Király Múzeum veszi a pártfogásába. Egyelőre múzeumi raktárba kerül, de remélhetően látható is lesz majd a kiállítótérben. Ecsedi Mária egy másik munkájának, a Basa utcában található törökbasás cégérnek viszont más sors jutott. Ugyanis a Basa Lámpaház bezárása után megtartották a helyén, mintegy az utca jelképeként.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Hogy mi vár a többi cégérre a belvárosban folyamatosan változó üzlethálózat következtében, egyelőre még válaszra vár. Már jó néhányat leszereltek közülük, mivel az utóbbi években a különböző vendéglátóhelyek számának jelentős növekedése megváltoztatta fehérvári belváros utcáinak összképét és hangulatát. Talán még időben van, hogy erre odafigyeljünk, és a legértékesebb iparművészeti vagy műalkotás jellegű cégéreket valamilyen módon megőrizzük az utókornak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu