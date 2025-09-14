Megszépült a patika cégére

A fehérvári belváros egyik míves cégérét – a gyógyítás szimbólumát, a kehelyre tekeredő kígyóval egy díszes fémzászlón – közel három évtizede helyezték el a Fő utca és az Országzászló tér saroképületén. Nem csoda, ha hiánya hamar feltűnt a város lakóinak, viszont gyorsan felfedezték azt is, hogy megszépülve ismét a helyére került.

Az Országzászló Patika felújított cégére

Fotó: Ackerl Ilona

Schneider Attila, a gyógyszertár vezetője elmondta lapunknak, már nemcsak az időjárás hatása volt látható az 1997-ben készült cégéren. Egy teherautó okozta sérülés miatt rézlemez-kovácsoltvas kombinációjú zászlója a levegőben lógott. Ezért a belváros arculatát meghatározó művészi kivitelű cégérek alkotójához, Ecsedi Máriához fordultak a javítás és felújítás érdekében. Ő gondoskodott az augusztus 11-én leszerelt, majd szeptember 2-án visszakerült cégjellel kapcsolatos munkálatok elvégzéséről.

Fehérvár művészeti életének jeles képviselőjétől, Ecsedi Máriától megtudtuk – az ő nevéhez kötődik a belváros cégérein kívül többek között az Órajáték figuráinak tervezése, illetve a fesztiválok művészzászlóinak tervezése/kivitelezése is –, a patikacégér felújítását a móri Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítványnál Diós Jenő díszítőkovács végezte. Az ő mestermunkáját dicséri 28 évvel ezelőtti megvalósítása is. A művésznő ajánlja olvasóinknak, hogy következő városi sétájuk alkalmával nézzék meg az Országzászló Patika megszépült cégérét.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Azonkívül, hogy időszerűnek tűnik egy-egy régebbi cégér felújítása, aktuális szót ejteni arról is, mi történik, ha elveszti funkcióját a cégjel, vagyis megszűnik az épületben az üzlet, vendéglátóhely, egyéb vállalkozás, ahová ki volt helyezve. Konkrét példa erre a Fő utca kedvelt játékboltja, a Játékország. Mint arról a nyár folyamán hírt adtunk, több mint hat évtized után kényszerült döntést hozni a Korona Zrt. az üzlet bezárásáról, mivel veszteségessé vált. A Játékország csodálatos cégérét, a mesebeli járművel együtt utazó huszárt és kalapos hölgyet is Ecsedi Mária álmodta meg 34 évvel ezelőtt, 1991-ben. Jó hír az alkotótól: a Játékország leszerelésre kerülő cégérét a Szent István Király Múzeum veszi a pártfogásába. Egyelőre múzeumi raktárba kerül, de remélhetően látható is lesz majd a kiállítótérben. Ecsedi Mária egy másik munkájának, a Basa utcában található törökbasás cégérnek viszont más sors jutott. Ugyanis a Basa Lámpaház bezárása után megtartották a helyén, mintegy az utca jelképeként.