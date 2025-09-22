szeptember 22., hétfő

Konvoj

1 órája

Ritkán látni ilyen csúcs haditechnikát testközelből: brutális hadoszlop szeli át Fejér megyét!

Címkék#haditechnika#MH Kiss József 86 Helikopterdandár#MH 47 Bázisrepülőtér

Megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani. Országvédelmi gyakorlatot tart a MH Kiss József 86. Helikopterdandár.

Feol.hu
Ritkán látni ilyen csúcs haditechnikát testközelből: brutális hadoszlop szeli át Fejér megyét!

A MH Kiss József 86. Helikopterdandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre Szolnokról az MH 47. Bázisrepülőtérre az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat keretében 2025. szeptember 22-én, hétfőn, a nappali órákban. – olvasható a MH 47. Bázisrepülőtér hivatalos Facebook oldalán.

országvédelmi gyakorlat
Országvédelmi gyakorlat keretein belül a MH Kiss József 86. Helikopterdandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre


Az áttelepülő magyar helikopterek intenzív hanghatása, valamint megnövekedett közúti forgalom várható az érintett terülten.
Fontos, hogy, ahogyan azt máskor is kérik: a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.
A pontos útvonalat itt találja.

 

