Ritkán látni ilyen csúcs haditechnikát testközelből: brutális hadoszlop szeli át Fejér megyét!

A MH Kiss József 86. Helikopterdandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre Szolnokról az MH 47. Bázisrepülőtérre az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat keretében 2025. szeptember 22-én, hétfőn, a nappali órákban. – olvasható a MH 47. Bázisrepülőtér hivatalos Facebook oldalán.

Az áttelepülő magyar helikopterek intenzív hanghatása, valamint megnövekedett közúti forgalom várható az érintett terülten.

Fontos, hogy, ahogyan azt máskor is kérik: a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

A pontos útvonalat itt találja.