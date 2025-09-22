1 órája
Ritkán látni ilyen csúcs haditechnikát testközelből: brutális hadoszlop szeli át Fejér megyét!
Megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani. Országvédelmi gyakorlatot tart a MH Kiss József 86. Helikopterdandár.
A MH Kiss József 86. Helikopterdandár technikai eszközeivel légi és közúti átcsoportosítást hajt végre Szolnokról az MH 47. Bázisrepülőtérre az Adaptive Hussars 2025 összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat keretében 2025. szeptember 22-én, hétfőn, a nappali órákban. – olvasható a MH 47. Bázisrepülőtér hivatalos Facebook oldalán.
Az áttelepülő magyar helikopterek intenzív hanghatása, valamint megnövekedett közúti forgalom várható az érintett terülten.
Fontos, hogy, ahogyan azt máskor is kérik: a katonai járművek közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.
A pontos útvonalat itt találja.