Országos Mentőszolgálat: újabb gyémántfényű nemzetközi elismerés

Az Országos Mentőszolgálat facebook oldalán osztotta meg, hogy a stroke-ellátásban ismét a legmagasabb, gyémánt fokozatú Angels díjat kapta meg. Ez az elismerés a stroke-betegek korszerű és gyors mentőellátásáért jár, és az ország minden régiójára kiterjed.

Az Országos Mentőszolgálat ismét a világ élvonalába került

Forrás: OMSZ/Facebook

Az Országos Mentőszolgálat mind a hét magyar régióban a legmagasabb minősítést kapta

A nemzetközi szakmai szervezet világszerte, 152 országban méri és elemzi a stroke-gyanús betegek helyszíni ellátását, a szállítás gyorsaságát, valamint a kórházi beérkezésig tartó teljes folyamatot. Az értékelés alapján az Országos Mentőszolgálat egyedüliként érte el, hogy Magyarország mind a hét régiójában a legmagasabb minősítést kapja.

Ez azt jelenti, hogy a magyar mentőszolgálat ma a világ legjobb prehospitalis stroke-ellátó rendszere. Az Országos Mentőszolgálat szakemberei nap mint nap bizonyítják, hogy a gyors beavatkozás és a magas színvonalú mentés életet ment – most pedig a nemzetközi díj is igazolja a munkájuk kimagasló minőségét.