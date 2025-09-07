Orbán Viktor vasárnap Kötcsén mondja el évadnyitó beszédét

Kötcsén vasárnap rendezik meg a polgári pikniket, ahol 2004 óta minden évben Orbán Viktor miniszterelnök tartja meg helyzetértékelését. A Polgári Magyarországért Alapítvány idei esemény különlegessége, hogy először nem zárt körben hangzik el, hanem élő közvetítésben bárki követheti a közösségi médiában.

Orbán Viktor történelmet ír idei kötcsei beszédével

Ezek lehetnek Orbán Viktor fő témái

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülésről, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kihívásokról fog beszélni. A kötcsei beszédek mindig stratégiai iránymutatást adtak, így idén is kulcsfontosságú gondolatokra számíthatunk.

Forrás: Magyar Nemzet.

