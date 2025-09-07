szeptember 7., vasárnap

59 perce

Orbán Viktor vasárnap Kötcsén mondja el évadnyitó beszédét

Címkék#Orbán Viktor#miniszterelnök#Európai Unió

Történelmet ír a miniszterlenök a vasárnapi kötcsei találkozón. Orbán Viktor 16 órakor mondja majd el hagyományos beszédét, amelyet most először élőben is lehet majd követni a közsségi médiában.

Feol.hu

Kötcsén vasárnap rendezik meg a polgári pikniket, ahol 2004 óta minden évben Orbán Viktor miniszterelnök tartja meg helyzetértékelését. A Polgári Magyarországért Alapítvány idei esemény különlegessége, hogy először nem zárt körben hangzik el, hanem élő közvetítésben bárki követheti a közösségi médiában.

Orbán Viktor Kötcsén vázolja fel a jövő fő kérdéseit
Orbán Viktor történelmet ír idei kötcsei beszédével

Ezek lehetnek Orbán Viktor fő témái

Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülésről, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kihívásokról fog beszélni. A kötcsei beszédek mindig stratégiai iránymutatást adtak, így idén is kulcsfontosságú gondolatokra számíthatunk.
Forrás: Magyar Nemzet.
 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A Patrióta is ott lesz Kötcsén

Filep Dávid, vagyis A Kopasz is ott lesz a a jobboldali-konzervatív értelmiség és a kormányzati döntéshozók éves stratégiai fórumán, mint közösségi oldaláról kiderült. Ők is élőben fognak bejelentkezni.

 

A kötcsei rendezvény vasárnap délután élőben látható, és a kárpátaljai magyar családok támogatásáról is szól

 

Kötcsére szervez akciót Magyar Péter az adóbotrány közepette

A Tisza Párt elnöke vasárnapra hirdette meg kötcsei találkozóját, miközben Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. Magyar Péter rendezvényével próbál figyelmet kelteni, de pártját közben súlyos bírálatok érik a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben maga is kimondta: progresszív adórendszer bevezetésére készülnek.

A hatóságok emiatt fokozott készültséget rendeltek el. A TEK és a rendőrség egész nap útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és forgalomkorlátozásokkal biztosítja a rendezvények idejét és helyszínét.
Forrás: Magyar Nemzet

