1 órája
Orbán Viktor vasárnap Kötcsén mondja el évadnyitó beszédét
Történelmet ír a miniszterlenök a vasárnapi kötcsei találkozón. Orbán Viktor 16 órakor mondja majd el hagyományos beszédét, amelyet most először élőben is lehet majd követni a közsségi médiában.
Kötcsén vasárnap rendezik meg a polgári pikniket, ahol 2004 óta minden évben Orbán Viktor miniszterelnök tartja meg helyzetértékelését. A Polgári Magyarországért Alapítvány idei esemény különlegessége, hogy először nem zárt körben hangzik el, hanem élő közvetítésben bárki követheti a közösségi médiában.
Ezek lehetnek Orbán Viktor fő témái
Orbán Viktor várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülésről, az Európai Unió jövőjéről, a háborús helyzetről és a gazdasági kihívásokról fog beszélni. A kötcsei beszédek mindig stratégiai iránymutatást adtak, így idén is kulcsfontosságú gondolatokra számíthatunk.
Forrás: Magyar Nemzet.
Szervezett balhé lenne a Tisza-párt kríziskommunikációja?
A Tisza elnöke igyekszik úgy eladni a kötcsei helyzetet, mintha a Fidesz készülne provokációval, és a kormánypárt szervezne az ő rendezvényükkel párhuzamosan még egyet a településen. pedig ez egyrészt fordítva van, másrészt korábban pont Magyar Péter maga tolakodott a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit férjeként a kormánypártok rendezvényére. Úgy hírlik, a tiszások provokációra is készülnek, hogy így tereljék el a figyelmet az adóemelési botrányukról.
A Patrióta is ott lesz Kötcsén
Filep Dávid, vagyis A Kopasz is ott lesz a a jobboldali-konzervatív értelmiség és a kormányzati döntéshozók éves stratégiai fórumán, mint közösségi oldaláról kiderült. Ők is élőben fognak bejelentkezni.
A kötcsei rendezvény vasárnap délután élőben látható, és a kárpátaljai magyar családok támogatásáról is szól
Kötcsére szervez akciót Magyar Péter az adóbotrány közepette
A Tisza Párt elnöke vasárnapra hirdette meg kötcsei találkozóját, miközben Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. Magyar Péter rendezvényével próbál figyelmet kelteni, de pártját közben súlyos bírálatok érik a kiszivárgott adóemelési tervek miatt. Tarr Zoltán alelnök egy etyeki beszédben maga is kimondta: progresszív adórendszer bevezetésére készülnek.
A hatóságok emiatt fokozott készültséget rendeltek el. A TEK és a rendőrség egész nap útlezárásokkal, ellenőrzésekkel és forgalomkorlátozásokkal biztosítja a rendezvények idejét és helyszínét.
Forrás: Magyar Nemzet