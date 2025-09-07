1 órája
Élőben közvetítik Orbán beszédét Kötcséről – új korszak kezdődik
Vasárnap délután Kötcsén tartják a Polgári Pikniket. Orbán Viktor minden évben itt jelöli ki a politikai szezon fő irányait. Az idei beszéd és rendezvény történelmi, most élőben lehet követni a Feol.hu-n az eseményeket.
Idén először a kormányfő beszédét élőben közvetítik a közösségi médiában, 16 órától az egész ország követheti. A miniszterelnök a 2026-os választásokra készített „győzelmi tervről”, Európa jövőjéről és a gazdasági semlegesség elvéről is szólhat. A mostani Orbán Viktor-felszólalás újabb mérföldkőnek számít, már csak az élő közvetítés miatt is, amelyet a Feol.hu-n is követhetnek olvasóink.
Minden, ami Kötcse: ez történt Orbán Viktor beszéde előtt
Reggeltől folyamatosan frissülő cikkben számoltunk be a kötcsei vasárnapról. A kötcsei piknik 2025-ben nem csak a békés közös tervezésről, helyzetértékelésről szól, hanem Magyar Pétereék hőzöngéséről is, ahogy arról beszámoltunk.
