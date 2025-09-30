szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

2 órája

Jön az óraátállítás, még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Címkék#óraátállítás 2025#óraátállítás 2023#téli óraátállítás

Bár évről évre felvetődik, hogy eltörlik az óraátállítást, nagyon úgy tűnik, hogy idén sem ússzuk meg, és ismét lehet tekerni a faliórákat. Már akinél még van. Ami ennél lényegesebb kérdés, az az, hogy nyerünk vagy veszítünk az óraátállítással: előre vagy visszatekerjük a mutatót?

Feol.hu
Jön az óraátállítás, még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Forrás: MW

Idén minden eddiginél korábban kerül sor a téli időszámításra való átállásra. Mert hogy aki azt ittem, idén végre véget ér az óraátállítás miatti kialavatlanság, fejfájás és rossz közérzet, nos, annak csalódnia kell, úgy tűnik ugyanis, hogy az óratekergetés szó szerinti vagy átvitt értelemben, egy ideig még biztosan velünk marad. S minthogy a hagyományos óraszerkezetek kihalófélben vannak, s szinte mindenkinél automata óramű üzemel, így az átállítással sem kell már vesződni, az okosórák, telefonok, számítógépek és egyebek átállnak maguktól. Na de kevesebbett vagy többet fog-e mutatni október végétől az óránk?

A 2025-ös téli óraátállítás dátuma
Alig egy hónap van vissza a téli óraátállításig

Óraátállítás 2025-ben

A 2025-ös óraátállítás minden eddiginél korábbra esik: ezúttal október 26-án állnak át az órák, ez ugyanis a hónap utolsó vasárnapja. A téli időszámítás kezdete mindig október utolsó hónapjától él. Október 26-án, vasárnap hajnalban az órákat 3:00 órakor 2:00 órára állítjuk át, így egy órával többet alhatunk, ha sikerül visszaaludni. Már ha valaki emiatt tényleg veszi a fáradtságot és óramű pontossággal kel föl mindezért.

Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy spóroljunk a villamos energián, azonban a mai fogyasztási szokások átalakulása miatt már nem lehet ezzel a módszerrel energiát megtakarítani  – szemlézte az Alternatív energia cikkét a Mindemegette.hu oldal, ahol sok érdekességet lehet még olvasni az óraátállításról. Arról pedig, hogy az óraátállítás hogyan hat a szervezetünkre, egy korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu