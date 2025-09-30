Jön az óraátállítás, még sosem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Idén minden eddiginél korábban kerül sor a téli időszámításra való átállásra. Mert hogy aki azt ittem, idén végre véget ér az óraátállítás miatti kialavatlanság, fejfájás és rossz közérzet, nos, annak csalódnia kell, úgy tűnik ugyanis, hogy az óratekergetés szó szerinti vagy átvitt értelemben, egy ideig még biztosan velünk marad. S minthogy a hagyományos óraszerkezetek kihalófélben vannak, s szinte mindenkinél automata óramű üzemel, így az átállítással sem kell már vesződni, az okosórák, telefonok, számítógépek és egyebek átállnak maguktól. Na de kevesebbett vagy többet fog-e mutatni október végétől az óránk?

Alig egy hónap van vissza a téli óraátállításig

Óraátállítás 2025-ben

A 2025-ös óraátállítás minden eddiginél korábbra esik: ezúttal október 26-án állnak át az órák, ez ugyanis a hónap utolsó vasárnapja. A téli időszámítás kezdete mindig október utolsó hónapjától él. Október 26-án, vasárnap hajnalban az órákat 3:00 órakor 2:00 órára állítjuk át, így egy órával többet alhatunk, ha sikerül visszaaludni. Már ha valaki emiatt tényleg veszi a fáradtságot és óramű pontossággal kel föl mindezért.

Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy spóroljunk a villamos energián, azonban a mai fogyasztási szokások átalakulása miatt már nem lehet ezzel a módszerrel energiát megtakarítani – szemlézte az Alternatív energia cikkét a Mindemegette.hu oldal, ahol sok érdekességet lehet még olvasni az óraátállításról. Arról pedig, hogy az óraátállítás hogyan hat a szervezetünkre, egy korábbi cikkünkben írtunk részletesen.