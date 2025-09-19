Itt a pontos dátum: ekkor kell átállítani az órákat idén ősszel

Felmerül a kérdés: mikor lesz pontosan az óraátállítás 2025 októberében, és vajon közeledik-e az utolsó óraátállítás hazánkban? Mivel még nem született végleges döntés az óraátállítás eltörléséről, idén ősszel is visszatérünk a téli időszámításhoz.

2025-ben sem marad el az óraátállítás Magyarországon

Fotó: Illusztráció / Shuttersock

Mikor lesz óraátállítás 2025-ben?

Az óraátállítás 2025 őszén a megszokott időpontban lesz: október 26-án, vasárnap hajnalban 3:00-ról 2:00-ra állítjuk vissza az órát. Az óraátállítás hatására reggel világosabb lesz, viszont hamarabb sötétedik majd esténként.

Óraátállítás Magyarországon

A nyári és téli óraátállítás gyakorlata 1996 óta változatlan Magyarországon. Tavasszal, március utolsó vasárnapján előre állítjuk az órát, ősszel pedig, október utolsó vasárnapján visszaállítjuk azt.

Érdekesség, hogy az óraátállítás időpontja nem esik egybe a csillagászati évszakok kezdetével. 2025-ben például az őszi nap-éj egyenlőség szeptember 22-én lesz, míg a tényleges óraátállítás csak október 26-án történik. A csillagászati tél 2025. december 21-én kezdődik, míg a következő tavaszi óraátállítás 2026. március 29-én várható.