Közeledik az időpont

44 perce

Szokatlan időben jön az óraátállítás, így boríthatja most ez fel az egészségét

Címkék#szervezet#ébrenlét#anyagcsere#hormonháztartás#óraátállítás

Az emberi test működését szigorúan szabályozza a belső biológiai óra és az úgynevezett cirkadián ritmus. Az óraátállítás ezt a kényes rendszert zavarja meg, hiszen a szervezet a fény és a sötétség váltakozásához igazítja az alvás-ébrenlét ciklust (ez a cirkadián ritmus).

Feol.hu

Már egyetlen óra eltolódása is felboríthatja az egyensúlyt, amelynek következménye lehet a fáradtság, a koncentrációs nehézség, az ingerlékenység, az alvásromlás és a teljesítmény csökkenése. Több kutatás bizonyítja, hogy az óraátállítás után megnő a közlekedési és a munkahelyi balesetek száma, sőt, bizonyos egészségügyi események – például szívinfarktusok vagy stroke-ok – is gyakoribbak, különösen a tavaszi előreállítás idején. Az átálláshoz való alkalmazkodás nagyon egyéni: van, aki két nap alatt megszokja, másoknak akár egy hét is kell. A gyerekek, idősek és krónikus betegek érzik meg leginkább a változást.

Óraátállítás-sokk: nehéz felkelni, és veszélyes is lehet
Óraátállítás-sokk: nehéz felkelni, és veszélyes is lehet
Fotó: Tero Vesalainen / Forrás: Shutterstock

Óraátállítás – hosszabb távon

Ha a szervezetet rendszeresen éri ez a "mini jetlag", az hosszabb távon a hormonháztartás, az anyagcsere és a hangulat kiegyensúlyozottságát is veszélyeztetheti. Sőt, egyes vizsgálatok a depressziós tünetek felerősödését és az immunrendszer gyengülését is összefüggésbe hozzák vele. 

A negatív hatások mérsékelhetők, ha az átállás környékén törekszünk a rendszeres alvásra, reggel sok természetes fényt engedünk be, kerüljük a koffeint és az alkoholt, valamint fokozatosan hangoljuk át a napirendünket.

Szokatlan időpont

Az interneten több helyen is olvasható: idén szokatlan időpontban kell átállítani az órát. Ezúttal az október 26-ra, szombatról vasárnapra virradó éjszakára esik az óraátállítás időpontja – ekkor kell az órákat hajnali 3-ról 2 órára visszaállítani. Tavaly egy nappal később, vagyis október 27-én tértünk át a téli időszámításra. A mostani az elmúlt évek legkorábbi átállása lesz: az esemény 2024-ben október 27-re, 2023-ban október 29-re, míg 2022-ben október 30-ra esett mint október utolsó vasárnapja.


 

