Váratlan fordulat a településen: Távozik a Pénzügyi Bizottság elnöke!

Perkátán az önkormányzati képviselő lemondása szeptember 3-án vált hivatalossá. Bógó Nikolett ezen a napon távozott a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségéből, valamint képviselői mandátumáról is lemondott.

Az önkormányzati képviselő lemondása, új feladat elé állítja a település vezetését!

Fotó: Az önkormányzat

Elköszönt az önkormányzati képviselő!

A leköszönő képviselő közleményben köszönte meg a lakosságnak az elmúlt évek támogatását: - Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a település lakosságának a bizalomért, amelyet két cikluson keresztül megtisztelő módon nekem szavaztak. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárultam községünk fejlődéséhez. A jövőben is kívánok jó munkát a testületnek és minden kollégámnak, valamint további sikereket Perkáta közösségének. - A lemondás okairól Perkáta polgármestere is nyilatkozott: elmondása szerint Bógó Nikolett családi és civil elfoglaltságaira hivatkozva hozta meg döntését. A képviselő-testületben és a bizottságban a következő hetekben várható döntés az új tag személyéről és az elnöki poszt betöltéséről.