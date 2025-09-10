44 perce
Váratlan fordulat a településen: Távozik a Pénzügyi Bizottság elnöke!
Közéletét érintő változás történt szeptember elején az önkormányzat életében: Bógó Nikolett bejelentette lemondását. Az önkormányzati képviselő lemondása nemcsak a testület összetételét alakítja át, hanem a Pénzügyi Bizottság vezetését is új irányba tereli.
Az önkormányzati képviselő lemondása, új feladat elé állítja a település vezetését!
Fotó: Az önkormányzat
Perkátán az önkormányzati képviselő lemondása szeptember 3-án vált hivatalossá. Bógó Nikolett ezen a napon távozott a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségéből, valamint képviselői mandátumáról is lemondott.
Elköszönt az önkormányzati képviselő!
A leköszönő képviselő közleményben köszönte meg a lakosságnak az elmúlt évek támogatását: - Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a település lakosságának a bizalomért, amelyet két cikluson keresztül megtisztelő módon nekem szavaztak. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárultam községünk fejlődéséhez. A jövőben is kívánok jó munkát a testületnek és minden kollégámnak, valamint további sikereket Perkáta közösségének. - A lemondás okairól Perkáta polgármestere is nyilatkozott: elmondása szerint Bógó Nikolett családi és civil elfoglaltságaira hivatkozva hozta meg döntését. A képviselő-testületben és a bizottságban a következő hetekben várható döntés az új tag személyéről és az elnöki poszt betöltéséről.