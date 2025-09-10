szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lemondott a képvielő!

3 órája

Váratlan fordulat a településen: Távozik a Pénzügyi Bizottság elnöke!

Címkék#Perkáta#Bógó Nikolett#Pénzügyi Bizottság

Közéletét érintő változás történt szeptember elején az önkormányzat életében: Bógó Nikolett bejelentette lemondását. Az önkormányzati képviselő lemondása nemcsak a testület összetételét alakítja át, hanem a Pénzügyi Bizottság vezetését is új irányba tereli.

Feol.hu
Váratlan fordulat a településen: Távozik a Pénzügyi Bizottság elnöke!

Az önkormányzati képviselő lemondása, új feladat elé állítja a település vezetését!

Fotó: Az önkormányzat

Perkátán az önkormányzati képviselő lemondása szeptember 3-án vált hivatalossá. Bógó Nikolett ezen a napon távozott a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségéből, valamint képviselői mandátumáról is lemondott.

önkormányzati képviselő
Az önkormányzati képviselő lemondása, új feladat elé állítja a település vezetését! 
Fotó: Az önkormányzat

 

Elköszönt az önkormányzati képviselő! 

A leköszönő képviselő közleményben köszönte meg a lakosságnak az elmúlt évek támogatását: - Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a település lakosságának a bizalomért, amelyet két cikluson keresztül megtisztelő módon nekem szavaztak. Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárultam községünk fejlődéséhez. A jövőben is kívánok jó munkát a testületnek és minden kollégámnak, valamint további sikereket Perkáta közösségének. -  A lemondás okairól Perkáta polgármestere is nyilatkozott: elmondása szerint Bógó Nikolett családi és civil elfoglaltságaira hivatkozva hozta meg döntését. A képviselő-testületben és a bizottságban a következő hetekben várható döntés az új tag személyéről és az elnöki poszt betöltéséről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu